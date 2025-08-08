Ligue 1: Monaco, l'ambitieux

08/08/2025

Troisième de L1 la saison passée, l'AS Monaco a passé un été studieux, signant un recrutement malin, de Paul Pogba à Eric Dier, pour espérer briller aussi bien en Ligue des champions qu'en championnat de France, avec pour objectif de "challenger Paris".



A 43 ans, Thiago Scuro démarre sa troisième saison à la tête de la direction générale du club monégasque. Après avoir assuré une participation en Ligue des champions pour la troisième année de rang, le dirigeant brésilien entend poursuivre la progression. Il sait ce que souhaite son patron, le milliardaire Dmitry Rybolovlev: remporter le titre et briller au niveau européen, comme en 2017.



Scuro a donc tout mis en œuvre, avec les moyens financiers qui lui ont été donnés, pour tenter d'y parvenir. Car Monaco, comme les autres, doit faire face à la crise financière qui traverse le football hexagonal. Ainsi, si le club a généré 5 millions d'euros de revenus commerciaux en plus, si la masse salariale a été réduite de plus de 20% en trois ans, "on a perdu 30 millions sur les droits TV", soupire le dirigeant.



Dans ce contexte, Monaco a recruté Eric Dier et Paul Pogba, libres, s'est fait prêter Ansu Fati par Barcelone, et va prochainement accueillir le gardien slovaquo-finlandais, Lukas Hradecky, 35 ans, en provenance du Bayer Leverkussen pour quatre millions d'euros.



"La décision d'aller chercher ces profils, c'est de faire un management responsable, explique Scuro. L'un de mes principaux défis est d'essayer de diriger Monaco de façon durable, d'arrêter de perdre de l'argent. J'espère le faire dans les trois prochaines années."



Mais surtout, ces quatre recrues, tous des internationaux, ont en commun de posséder une grande expérience du très haut-niveau. Et pour Dier, Hradecky et Pogba d'avoir de grandes compétences de leadership. C'est ce qu'il a manqué lors des moments cruciaux la saison dernière, souligne-t-on en interne.



"Depuis la première saison (2023-2024), on a beaucoup progressé" au niveau de la mentalité, estime Scuro. "La saison dernière, il y a eu encore des améliorations, poursuit-il. Nos leaders poussent le groupe à un haut niveau. Les joueurs reconnaissent qu'il est plus facile de travailler. Mais désormais, l'étape suivante consistera à être plus fort au niveau de l'état d'esprit, à vraiment croire qu'on peut aller loin en Ligue des Champions, qu'on peut challenger Paris".



Monaco peut-il être champion? "Oui, j'y crois", répond-t-il avant de développer: "D'abord, pour être champion, les joueurs doivent y croire. Ils doivent comprendre que pour atteindre ce but, ça va impliquer beaucoup de sacrifices, beaucoup d'implication, d'attention. Dans chaque match, à chaque moment".



Pour cela, la direction a pointé les défaillances de la saison dernière pour ne plus les revoir: les défaites contre Montpellier ou Angers, le nul contre Le Havre, mais aussi les deux matches à domicile contre Benfica, "qui auraient pu être mieux gérés avec une meilleure communication", selon Scuro.



"Même s'il y a toujours des erreurs, on peut dire qu'on doit faire la saison parfaite, insiste-t-il. Il faut surtout être très consistant et solide. Je n'ai jamais été déçu de points perdus lors de grandes confrontations. En revanche, ce n'est pas acceptable d'en perdre contre ceux qui ne sont pas aussi forts que nous. Cela s'est passé beaucoup. On doit le changer pour être plus compétitif."



Dans un groupe qui a très peu évolué, où Maghnès Akliouche, qui a un bon de sortie, est toujours là, pour le plus grand bonheur du staff technique, le défenseur anglais Eric Dier, capable d'évoluer aussi au milieu de terrain, est en train d'apporter une vraie stabilité, en espérant que Paul Pogba retrouve le niveau requis après deux ans sans jouer.



"Pas à pas, on a construit une équipe avec différentes options dans toutes les positions, conclut Scuro. Cela offre beaucoup d'alternatives à Adi (Hütter). On a un bon équilibre en termes d'âge. Je nous vois très fort et très homogène."