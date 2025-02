Ligue 1: L’OM renverse encore Lyon

04/02/2025

Comme au match aller, mais au bout d'un scenario un peu moins fou tout de même, Marseille a renversé Lyon 3-2 dimanche au Stade Vélodrome, au bout d'un affrontement d'abord indolent puis totalement électrique.



Entre Marseille, fragilisé par sa défaite à Nice et quelques prestations un peu ternes, et Lyon qui restait sur six matches sans succès toutes compétitions confondues et dirigé depuis deux jours à peine par Paulo Fonseca, le sort du match est longtemps resté incertain.

Mais la victoire est revenue à l'équipe la plus courageuse et la plus entreprenante, Lyon ayant fait vraiment trop peu pour repartir de Marseille avec une récompense.



Lors des deux duels "olympiques" de la saison, Marseille l'a donc emporté 3-2 au bout de matches à rebondissements et le Vélodrome a fêté ça dans une ambiance tonitruante, trop heureux de corriger encore son rival, seulement septième et relégué à 10 points au bout d'un mois de janvier désastreux avec deux points sur les quatre derniers matches de championnat.



L'OM de son côté s'est rassuré et a répondu aux victoires de Monaco et Lille. Sa deuxième place n'offre aucune garantie, mais avec trois longueurs d'avance sur l'équipe de la Principauté et cinq sur le Losc, Marseille est un dauphin qui a de l'allure.

Divers

Marcus Rashford



L'attaquant Marcus Rashford a été prêté à Aston Villa pour le reste de la saison, a annoncé dimanche soir Manchester United, son club de toujours, où il n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur Ruben Amorim.

L'international anglais de 27 ans, dont 20 passés à Manchester United, n'a plus joué pour les "Red Devils" depuis le 12 décembre dernier, et a été écarté pour des raisons sportives par Amorim.

"Je pense qu'on a besoin de mettre un certain standard. C'est tout. Vous essayez de faire de cette histoire une affaire personnelle.

Ce n'est pas le cas. Je n'ai rien contre Marcus", se justifiait encore le technicien portugais, mercredi, lui reprochant notamment son manque d'investissement à l'entraînement.

Formé à Manchester United (138 buts en 426 matches), Rashford a inscrit 30 buts, toutes compétitions confondues, durant une saison 2022-23 encourageante.

Mais depuis, ses performances individuelles ont décliné, à tel point qu'il n'est plus sélectionné depuis plusieurs mois en équipe d'Angleterre.



Antonio Rüdiger



Le défenseur allemand du Real Madrid, Antonio Rüdiger, blessé à la cuisse droite lors du match contre l’Espanyol Barcelone, est incertain pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester City, a annoncé dimanche le club espagnol.

"Les examens effectués par les services médicaux du Real Madrid ont révélé une lésion au biceps fémoral de la jambe droite chez Antonio Rüdiger", a indiqué le club madrilène sur son site internet, précisant que l'évolution de son état reste à suivre.

Pilier de la défense d'Ancelotti, Rüdiger pourrait être absent pour au moins deux semaines, rapporte la presse espagnole, ce qui compromet sa présence lors du derby madrilène contre l'Atlético en Liga ainsi que pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions sur le terrain de Manchester City, le 11 février.

Cette blessure de l'international allemand représente un sérieux coup dur pour l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti, déjà privé de Dani Carvajal et d'Eder Militao, tous deux absents jusqu'à la fin de la saison.



Alvaro Morata



L'international espagnol Alvaro Morata a rejoint Galatasaray sous la forme d'un prêt consenti par l'AC Milan, a annoncé dimanche le club turc.

Selon la presse italienne, le prêt de Morata qui avait rallié Istanbul dans la journée de dimanche, expire en janvier 2026 et est assorti d'une option d'achat de huit millions d'euros.

Agé de 32 ans, Morata évoluait depuis l'été dernier à l'AC Milan qui l'avait fait venir de l'Atletico Madrid pour succéder à la pointe de son attaque à l'ancien international français Olivier Giroud, parti au Los Angeles FC dans le Championnat nord-américain (MLS).

Mais le capitaine des champions d'Europe 2024 espagnols n'a marqué que cinq buts en championnat, et fait l'objet de virulentes critiques depuis le coup d'envoi de la saison, alors qu'il évolue loin de son niveau de ses précédentes expériences italiennes avec la Juventus Turin (2014-16 et 2020-22).