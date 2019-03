Liga : Second clasico avec le titre comme enjeu

02/03/2019

Le Real retrouve Barcelone au stade Santiago Bernabeu, trois jours après la claque que lui a infligé le Barça en Coupe du Roi (3-0), et doit gagner pour conserver une petite chance de titre, samedi pour la 26e journée de la Liga.

"C'est toujours compliqué de perdre, encore plus dans un clasico. Mais c'est du passé. Nous devons maintenant penser à la Ligue des champions et au championnat", a déclaré après le match le milieu madrilène Casemiro.

Le second clasico de la semaine est la dernière chance pour le Real, troisième à neuf points du leader catalan, de revenir un peu sur le Barça.

La défaite de mercredi va trotter dans les têtes, mais l'entraîneur Santiago Solari a appelé ses joueurs à "se relever très vite" en vue de cette rencontre, que les Madrilènes ne peuvent se permettre de perdre sous peine d'être également distancés par l'Atlético (2e), à deux points devant eux.

Une victoire leur permettrait de préparer avec plus de sérénité la réception de l'Ajax Amsterdam en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, après leur victoire à l'aller 2-1.

Pour ce second clasico, Solari pourrait faire quelques changements, au bénéfice de Marcelo et Gareth Bale, qui n'ont joué que quelques minutes mercredi.

En face, le Barça ne veut pas se laisser griser. "Ce sera une partie compliquée", a prévenu Gérard Piqué après la demi-finale.

"S'ils gagnent, ils reviennent à six points. Nous jouerons gonflés à bloc."

L'Atlético, le deuxième, se déplace chez la Real Sociedad, dimanche en espérant une défaite de Barcelone pour se rapprocher du leader.

Une défaite du Barça et une victoire à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad qui vise les places européennes, le ramènerait à quatre points de la tête.

Dans la lutte pour l'Europe, le Betis (7e, 36 points), reçoit Getafe (4e, 39 points) en quête d'une victoire pour conforter sa place qualificative pour la Ligue des champions.

Suspension de Sergio Ramos

Le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos a écopé d'une suspension de deux matches en Ligue des champions pour avoir délibérément cherché à obtenir un carton jaune lors du 8e de finale aller contre l'Ajax Amsterdam, le 13 février, a annoncé la commission de discipline de l'UEFA jeudi.

En zone mixte, après le match remporté par le Real (2-1), le défenseur central avait lui-même laissé entendre qu'il avait agi de manière volontaire, afin d'être suspendu pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions plutôt que de risquer de l'être en quart de finale, avant de démentir. Résultat, Ramos manquera le quart de finale aller de la compétition en cas de qualification de son équipe.