Liga : Mbappé en jambes et le Real Madrid en gestion face à Villarreal

06/10/2024

La polémique ne risque pas de s'éteindre: l'attaquant français Kylian Mbappé, non convoqué en équipe de France après sa blessure à la cuisse gauche, a participé samedi au succès du Real Madrid contre Villarreal (2-0) en Liga, ce qui interroge sur son absence en Bleu.



Titulaire surprise au coup d'envoi alors qu'il n'était pas encore remis à 100% de sa blessure musculaire selon son entraîneur Carlo Ancelotti, le capitaine des Bleus, absent de la liste de Didier Deschamps pour les deux matches de Ligue des nations contre Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre), n'a pas été décisif mais s'est montré bien en jambes avant de sortir sous les applaudissements du Santiago Bernabéu à la 70e minute.



Le champion d'Espagne en titre, collectivement bien plus en place qu'à Lille mercredi (1-0), où il a concédé sa première défaite depuis janvier 2024, s'est imposé en gestion grâce à une belle frappe de son milieu uruguayen Federico Valverde (14e, 1-0) et un coup de canon du Brésilien Vinicius Junior (73e, 2-0) pour poursuivre son impressionnante série de 41 matchs sans défaite en championnat.



Au niveau comptable, le Real (2e, 21 points) revient à hauteur de son grand rival le FC Barcelone (1er, 21 points également), qui devait renouer avec le succès dimanche à Alavés après son premier revers face à Osasuna (4-2) le week-end dernier.



Auteur d'un début de saison convaincant, Villarreal (3e, 17 points) conserve sa place sur le podium avant le déplacement de l'Atlético Madrid (4e, 16 points) à Saint-Sébastien pour défier la Real Sociedad (15e, 8 points).



Dans les autres rencontres de la journée, le promu de l'Espanyol Barcelone (12e, 10 points) a freiné la bonne série de Majorque (7e, 14 points) en s'imposant 2-1 sur sa pelouse, tandis que Getafe (16e, 8 points) et Osasuna (5e, 15 points) se sont neutralisés (1-1).



Réduit à neuf en seconde période après les expulsions d'Ilaix Moriba (54e) et de son capitaine Iago Aspas (56e), le Celta Vigo (9e, 13 points) est parvenu à conserver son avantage d'un but pour battre (1-0) la lanterne rouge Las Palmas (20e, 3 points), et le Rayo Vallecano (8e, 13 points) est venu à bout de Valladolid (2-1) grâce à un doublé de l'Espagnol Jorge De Frutos.