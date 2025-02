Liga : Lewandowski relance le FC Barcelone

04/02/2025

Longtemps frustré sur sa pelouse face à Alavés, le FC Barcelone a fini par s'imposer de justesse (1-0) dimanche grâce à son buteur vedette Robert Lewandowski et s'est relancé dans la course au titre en Liga en revenant à quatre points de son éternel rival, le Real Madrid.



Brouillon en attaque et contrarié par une équipe basque agressive jusqu'à être souvent à la limite de l'anti-jeu, le Barça (3e, 45 points) s'en est une nouvelle fois remis à son attaquant polonais, bien placé pour reprendre une volée déviée de Lamine Yamal (61e), et refait une partie de son retard sur ses deux concurrents: l'Atlético Madrid (2e, 48 points), vainqueur samedi de Majorque (2-0) et le Real Madrid (1er, 49 points), piégé sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (1-0). Les deux équipes s'affrontent le week-end prochain dans le derby de la capitale.



Ce 18e but en championnat pour l'ex-N.9 du Bayern Munich, le 30e toutes compétitions confondues, lui permet de prendre trois longueurs d'avance sur Kylian Mbappé, resté muet contre l'Espanyol samedi, dans la course au "Pichichi", le meilleur buteur du championnat espagnol.



"Nous savions que nous devions gagner aujourd'hui (...) Nous ne pouvons pas toujours gagner avec quatre, cinq ou six buts d'écart, parfois des équipes comme celle-ci viennent ici et défendent bas et très bien. Mais nous savions que nous avions une chance si nous jouions avec patience, et à la fin nous avons marqué un but de plus qu'eux, donc nous sommes très heureux", a déclaré Robert Lewandowski au micro de Movistar après le match.



Ce succès acquis dans la douleur a été marqué par un violent choc aérien tête contre tête entre le milieu espagnol Gavi et l'Argentin Tomas Conechny, tous deux remplacés (13e) et transportés à l'hôpital pour effectuer des examens.



Le club catalan s'est voulu rassurant dans un communiqué publié une heure après la fin de la rencontre: "Gavi a subi un traumatisme cranien sans perte de connaissance. Les résultats de ses examens sont normaux et il a pu rentrer chez lui", écrit le Barça.



Les hommes d'Hansi Flick ont désormais rendez-vous avec Valence en quarts de finale de la Coupe du Roi jeudi, avant d'aller défier le Séville FC dimanche prochain, en espérant profiter d'un résultat favorable entre le Real et l'Atlético la veille.



Plus tard dimanche, Valence (19e, 19 pts) s'est offert un succès important dans la lutte pour le maintien (2-1) contre le Celta Vigo (13e, 25 pts) et Osasuna Pampelune (7e, 30 points) s'est replacé dans la course à l'Europe en remportant le derby basque (2-1) contre la Real Sociedad (11e, 28 pts). Le Betis Séville (9e, 29 pts) et l'Athletic Bilbao (4e, 41 pts) se sont eux quittés dos à dos (2-2) au stade Benito Villamarin dans le choc de cette 22e journée.