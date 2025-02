Liga : Le Real Madrid piégé, l'Atlético recolle et relance le suspense

03/02/2025

Piégé par l'Espanyol Barcelone (1-0), le Real Madrid a concédé samedi sa troisième défaite en championnat, laissant son rival l'Atlético revenir à un point avant leur derby le week-end prochain.



Sous pression au coup d'envoi après la victoire des Colchoneros contre Majorque (2-0), le champion en titre s'est cassé les dents sur une équipe catalane solidaire: relégable avant le match, le promu a réalisé le coup parfait grâce à un but en contre du latéral Carlos Romero (85e, 1-0), passé proche de l'expulsion à l'heure de jeu pour un tacle par derrière sur Kylian Mbappé.



"Cette décision de l'arbitre (de ne pas l'expulser) et de la VAR est inexplicable. Il faut protéger les joueurs. C'était une faute intentionnelle, un très vilain tacle.



Mbappé a de la chance de ne pas être sérieusement blessé", a pesté Carlo Ancelotti. Toujours leader, le géant espagnol (1er, 49 points) est désormais sous la menace de son voisin (2e, 48 points), son prochain adversaire samedi dans un choc qui pourrait être un tournant dans la course au titre.



Ce revers du Real offre également l'opportunité au FC Barcelone (3e, 42 points) de se relancer en cas de victoire contre Alavés dimanche (14h00). Son exploit synonymle de sortie de la zone de relégation, l'Espanyol (17e, 23 points) le doit au match héroïque de son gardien Joan Garcia, aidé par ses montants à deux reprises (51e, 76e), qui a mis en échec un quatuor de stars madrilène Mbappé-Vinicius-Bellingham-Rodrygo bien contenu par la défense adverse.

De retour de suspension, Vinicius avait ouvert le score en première période mais son but a été refusé pour une faute préalable de Kylian Mbappé au duel avec Pol Lozano (21e).



A neuf jours de son déplacement en Angleterre pour défier Manchester City lors des barrages de Ligue des champions, le champion d'Europe en titre a par ailleurs perdu son défenseur Antonio Rudiger, sorti touché à la cuisse gauche dès la 15e minute. Impérial défensivement, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a donc certainement relancé la course au titre en renouant avec le succès en Liga à domicile face à Majorque (2-0).

Les hommes de Diego Simeone (2e, 48 points), qui fêtait son 500e match de championnat sur le banc colchonero, lui ont offert une victoire certes étriquée, mais solide.



Après l'ouverture du score du latéral gauche brésilien Samuel Lino (26e, 1-0), l'attaquant français Antoine Griezmann, entré à l'heure de jeu, a fait le break dans le temps additionnel d'un superbe ballon piqué pour lober le portier slovaque Dominik Greif (90e+3, 2-0).

Plus tôt dans l'après-midi, Villarreal (5e, 37 points) a écrasé (5-1) le promu Valladolid (20e, 15 points) avec notamment un but de l'ancien marseillais Pape Gueye et de l'espoir français Thierno Barry.



Le sous-marin jaune revient ainsi à trois longueurs de l'Athletic Bilbao (4e, 40 points) qui se déplace dimanche à Séville pour défier le Betis (10e, 28 points).