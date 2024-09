Liga : Le Barça passe la sixième mais perd Ter Stegen

23/09/2024

Porté par ses hommes forts Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha, le FC Barcelone a signé dimanche sa sixième victoire en six journées de Liga sur la pelouse de Villarreal (5-1), au terme d'un match fou qui aurait pu basculer en faveur des locaux.



Battu jeudi à Monaco pour ses débuts en Ligue des champions (2-1), le club catalan poursuit son sans-faute en championnat et conforte sa première place avec 18 points et 22 buts marqués en six rencontres, et toujours quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 14 points).



Le buteur polonais Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (19e, 35e), a parfaitement lancé les siens dans la partie en inscrivant ses cinquième et sixième buts de la saison, avant la réduction du score plutôt méritée du champion d'Europe Ayoze Pérez (38e).



En tête à quelques secondes de la pause, le Barça a perdu son portier allemand et capitaine Marc-André Ter Stegen, sorti sur civière visiblement touché au genou droit (45e+2), puis fait la différence au retour des vestiaires par le jeune milieu Pablo Torre (58e) et un doublé tardif du Brésilien Raphinha (75e, 83e).



"Je crois que c'est une blessure très grave... Quand il s'est allongé au sol, on pouvait le voir directement", a regretté le coach allemand Hansi Flick au sujet de son gardien auprès de DAZN.



Lewandowski avait eu la balle du triplé au bout du pied sur un penalty provoqué par un Lamine Yamal toujours aussi insaisissable balle au pied, mais il a touché le poteau (56e)

Malheureux avec trois buts refusés pour hors-jeu (8e, 50e, 68e) et une tête sur la barre de l'international espagnol Yeremy Pino (52e), le "sous-marin jaune", emmené par un très bon Nicolas Pépé, l'ex-joueur de Lille, Nice ou encore Arsenal, concède lui sa première défaite de la saison.



Les hommes de Marcelino, l'éphémère entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison passée, sont pour l'instant cinquièmes avec onze points, à égalité avec l'Atlético Madrid (4e).

Trop friable et maladroit, et avec un Antoine Griezmman sur le banc au coup d'envoi, le club rojiblanco a dû se contenter du match nul (1-1) sur la pelouse de son voisin du Rayo Vallecano, laissant filer de nouveaux points dans la course au titre.



L'Atlético (4e, 12 points), qui venait d'enchaîner trois succès d'affilée toutes compétitions confondues, a confirmé sa difficulté à s'imposer hors de son stade et compte déjà six points de retard sur le FC Barcelone (1er, 18 points) et deux sur le Real Madrid (2e, 14 points).



Menés 1-0 à la mi-temps après l'ouverture du score du meneur de jeu et capitaine du Rayo Isi Palazon (36e), les Colchoneros ont égalisé au retour des vestaires par leur recrue anglaise Conor Gallagher (49e), auteur de son deuxième but en deux matchs.



Un résultat frustrant qui fait le bonheur de l'Athletic Bilbao (3e, 13 points), qui s'est installé sur le podium en s'imposant à San Mamés (3-1) face au Celta Vigo (8e, 9 points) grâce à un doublé de son buteur basque Gorka Guruzeta (2e, 39e), enchaînant un troisième succès consécutif en Liga.



Cette sixième journée devait se conclure lundi avec Betis Séville - Majorque, avant le début de la septième journée dès mardi.