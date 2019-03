Liga : Le Barça et l'Atlético sans forcer

11/03/2019 Libé

Deux formalités avant l'Europe: le leader Barcelone et son dauphin l'Atlético Madrid ont gagné sans forcer samedi en Championnat d'Espagne, respectivement contre le Rayo Vallecano (3-1) et Leganés (1-0). Idéal avant d'affronter Lyon et la Juventus... même si le Barcelonais Ousmane Dembélé s'est blessé.

Ces deux succès lors de la 27e journée maintiennent inchangé l'écart entre le Barça (1er, 63 pts) et "l'Atleti" (2e, 56 pts), tout en augmentant la pression sur le Real Madrid (3e, 48 pts), éliminé sans gloire en C1 cette semaine et en pleine crise de résultats avant d'aller à Valladolid dimanche.

Au Camp Nou, le FC Barcelone s'est imposé sur une tête de Gerard Piqué (39e), un penalty de Lionel Messi (51e) et un plat du pied de Luis Suarez (82e), alors que le Rayo avait ouvert le score en contre par Raul de Tomas (25e).

Au stade Metropolitano, scénario comparable pour l'Atlético qui a fait tourner son effectif et s'est imposé sans trembler grâce à un penalty marqué en deux temps par Saul (50e). De quoi aborder en confiance le huitième de finale retour de Ligue des champions mardi à Turin pour défendre un avantage de deux buts acquis à l'aller (2-0).

Les Barcelonais semblent également très sereins, sur la lancée des deux clasicos remportés face au Real la semaine dernière.

Mais l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde s'est dit méfiant. "Nous avons un match fondamental mercredi, son importance n'échappe à personne", a souligné le technicien, prudent après les éliminations surprises du Real et du PSG. "Et nous avons vu ce qui était arrivé dans les autres confrontations en huitièmes..."

La mauvaise nouvelle, pour les Barcelonais, concerne Dembélé: l'ailier français a été victime selon son club d'une "petite élongation" à la cuisse gauche qui rend incertaine sa participation face aux Lyonnais mercredi (aller: 0-0).

Son éventuelle absence serait une mauvaise nouvelle pour le Barça car "Dembouz", lancé à la pause, a contribué à décanter le match samedi.

A peine entré, l'ailier français du Barça a servi dans la surface Nelson Semedo, légèrement accroché par un défenseur. Penalty, transformé à contre-pied par Messi (51e), qui a inscrit son 26e but de la saison en Liga, histoire de fêter son 800e match chez les professionnels.

Puis Dembélé a centré en retrait pour Suarez, qui a réussi un une-deux splendide avec Ivan Rakitic et plié le match (81e).

De quoi oublier que le Barça avait été mené en début de match quand l'attaquant Raul de Tomas, prêté par le Real, a repiqué dans l'axe, déposé Gerard Piqué et enroulé une frappe limpide au ras du poteau (25e).

Mais Piqué, en grande forme cette saison, a réagi en égalisant, seul au premier poteau, sur un coup franc excentré de Messi (39e).

Un peu plus tôt, l'Atlético a été tout aussi tranquille contre Leganés malgré plusieurs absences et des cadres laissés au repos, comme Alvaro Morata, remplaçant, et Antoine Griezmann, remplacé à la pause pour se ménager.

"J'ai estimé que Griezmann avait donné tout ce qu'il avait à donner dans ce match", a sobrement commenté Diego Simeone à propos de ce changement.

Sans leur meilleur buteur, les "Colchoneros" ont tout de même pris l'avantage en seconde période: Angel Correa ayant été victime d'un croc-en-jambe, Saul a frappé le penalty. Le gardien ukrainien Andriy Lunin, prêté par le Real, a repoussé le ballon que le milieu espagnol a glissé dans les filets (50e).

A noter la belle entrée en jeu (46e) du Français Thomas Lemar, qui a expédié un coup franc direct sur le poteau (61e). De quoi marquer des points en vue d'une place de titulaire contre la Juventus...

L'Atlético a enchaîné au passage sa cinquième victoire d'affilée toutes compétitions confondues, sans concéder le moindre but. Et le gardien slovène Jan Oblak, patron de la meilleure défense de Liga (17 buts encaissés), devrait être un rempart précieux mardi à Turin.