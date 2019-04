Liga : La semaine du titre pour le Barça

Le FC Barcelone y est presque: le leader du Championnat d'Espagne n'a besoin que de trois victoires sur les six dernières journées pour s'assurer le titre, qu'il pourrait conquérir dans les prochains jours... à condition de battre la Real Sociedad samedi.

Avec la 33e journée ce week-end, le Barça débute une semaine décisive marquée par trois matches de Liga successifs: en gagnant les deux premiers, samedi à domicile puis mardi contre Alavés, l'équipe d'Ernesto Valverde pourrait s'adjuger le titre au Camp Nou le 27 avril contre Levante, sans dépendre de personne.

"Il faut plier le championnat et décrocher le titre le plus tôt possible, sans nous relâcher", a résumé mardi le capitaine Lionel Messi.

Son Barça est en lice pour un retentissant triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions, comme en 2009 et 2015, mais il reste à porter l'escarmouche.

Au classement de Liga, les choses sont bien engagées: le club blaugrana (1er, 74 pts) a neuf longueurs d'avance sur l'Atlético Madrid (2e, 65 pts) et l'avantage d'une différence de buts particulière favorable en cas d'égalité.

Reste à savoir si l'Atleti maintiendra la pression jusqu'au bout: les "Colchoneros" se déplacent samedi à Eibar sans leur meilleur buteur Antoine Griezmann, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

L'équipe de Diego Simeone espère néanmoins maintenir son avance sur le Real Madrid de Zinédine Zidane (3e, 61 pts), qui reçoit dimanche l'Athletic Bilbao dans une fin de saison en roue libre pour la "Maison blanche".

Du frisson, il y en a davantage pour le gain de la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions: pour l'instant, elle est occupée par Séville (4e, 52 pts) qui reçoit dimanche son poursuivant Getafe (5e, 51 pts). Et c'est Valence (6e, 49 pts), opposé au Betis Séville, qui pourrait en profiter.

Enfin, la bataille fait rage en bas de tableau, où une équipe comme Gérone (14e, 34 pts) reste à portée du premier relégable Valladolid (18e, 31 pts).