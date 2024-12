Liga. L'inscription de Dani Olmo au Barça refusée par la justice

30/12/2024

Le tribunal de commerce de Barcelone a annoncé vendredi n'avoir pas accordé la dérogation au Barça pour pouvoir inscrire Dani Olmo pour la deuxième partie de saison.



Selon la presse locale, le club catalan va devoir trouver une nouvelle solution pour que Dani Olmo fasse partie de l'effectif d'Hansi Flick pour la deuxième partie de l'exercice 2024-2025.



Le FC Barcelone espérait pouvoir réinscrire son attaquant grâce à une mesure conservatoire comme il l'avait déjà fait pour la première partie de saison mais le tribunal de commerce de Barcelone a refusé de prolonger cette dérogation.



D'après El Mundo Deportivo, les dirigeants du club présenteront une nouvelle piste lundi 30 décembre afin de tenter d'inscrire le joueur de 26 ans pour la deuxième partie de la saison. Si aucune solution n'est trouvée, le joueur pourra s'engager libre dans un autre club dès le 1er janvier.

News

Fatih Terim



L'entraîneur turc Fatih Terim, vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 2000 avec Galatasaray, s'est engagé avec Al-Shabab, a annoncé vendredi le club saoudien.

L'ancien défenseur de 71 ans remplace le Portugais Victor Pereira à la tête du club de Riyad, actuel sixième du championnat d'Arabie saoudite. En plus d'avoir apporté au football turc son seul titre sur la scène européenne, Terim a également remporté le championnat à huit reprises avec Galatasaray. Il avait été limogé de son poste d'entraîneur du Panathinaïkos en fin de saison dernière.



Ramin Rezaeian



Le comité d'éthique de la Fédération de football iranienne a convoqué un joueur international qui a serré dans ses bras une supportrice avant un match de championnat national, a rapporté l'agence de presse Tasnim vendredi. Ramin Rezaeian, qui joue pour le club d’Esteghlal, a été convoqué après avoir enlacé une supportrice avant le match jeudi contre Chadormalu dans la province centrale de Yazd, a-t-elle précisé.

La fédération de football n'a pas encore commenté l'affaire. Le défenseur âgé de 34 ans a disputé plus de 60 matches avec l'équipe nationale iranienne.

Il a également joué pour des clubs au Qatar et en Belgique. Selon la loi en vigueur en Iran depuis la révolution de 1979, un homme ne peut pas avoir de contact physique avec une femme hors du cercle familial. En outre, la présence des femmes dans un stade en Iran a été interdite pendant des décennies.

En avril dernier, Hossein Hosseini, le gardien de but d'Esteghlal, a été suspendu après avoir enlacé une supportrice lors d'un match de championnat. Les médias avaient alors indiqué que la Fédération l'avait condamné à une amende de 300 millions de tomans (44000 dirhams) pour "mauvais comportement envers les agents de sécurité pendant le match".