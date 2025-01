Liga: Fin de série pour l'Atlético Madrid, le Barça à nouveau piégé à Getafe

19/01/2025

Battu (1-0) sur la pelouse de son modeste voisin de Leganés samedi, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a vu son impressionnante série de 15 victoires consécutives prendre fin et offert la possibilité au Real Madrid de reprendre la tête de la Liga en cas de succès dimanche.



Supérieur dans le jeu mais sans réussite devant le but, malgré plusieurs occasions franches dont un penalty raté par Griezmann à la 89e minute et deux frappes sur les montants (12e, 26e), l'Atlético (1er, 44 points) pourrait céder sa première place à son rival madrilène (2e, 43 points).



C'est l'ancien défenseur de Manchester City Matija Nastasic qui a inscrit le but vainqueur de la tête sur corner (50e, 1-0) pour faire exploser le petit stade municipal Butarque, en banlieue de Madrid, plein à craquer pour recevoir le leader (peut-être éphémère) du championnat.



Un coup d'arrêt qui tombe au pire moment pour les hommes de Diego Simeone, à trois jours d'un rendez-vous décisif en Ligue des champions face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.



Déjà tombeur du FC Barcelone mi-décembre (1-0), Leganés (15e, 22 points), promu cette saison, s'offre lui un nouveau gros coup et se donne un peu d'air dans la lutte pour le maintien par rapport aux trois relégables, Alavés (18e, 17 points), Valladolid (19e, 15 points) et Valence (20e, 13 points).



Pour sa part, le FC Barcelone, incapable de s'imposer samedi sur la pelouse de Getafe, en banlieue de Madrid, pour la cinquième saison consécutive (1-1), a perdu deux nouveaux points dans la course au titre, laissant l'opportunité au Real Madrid de s'envoler en tête du championnat espagnol.



Bien lancés par un but du latéral français Jules Koundé, trouvé en position de N.9 par une passe exquise de Pedri pour ouvrir le score en deux temps (9e, 1-0), les Catalans se sont laissés surprendre sur l'une des seules actions dangereuse des locaux, conclue avec de la réussite par l'ancien Bordelais Mauro Arrambari (34e, 1-1).



Ultra-dominateur, comme souvent, mais peu inspiré offensivement, le Barça (3e, 39 points) paye cher cette situation mal négociée et ne profite pas de la défaite surprise de l'Atlético Madrid (1er, 44 points) à quelques kilomètres de là, à Leganés (1-0).



Auteur d'un début de saison quasi parfait, le club catalan, qui a enchaîné les contre-performances fin 2024, pourrait se retrouver à la fin de cette 20e journée à sept longueurs de son grand rival le Real Madrid.