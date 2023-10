Liga: Bellingham porte encore le Real Madrid contre Osasuna

10/10/2023

Inarrêtable Jude Bellingham! Auteur d'un doublé, le prodige anglais a de nouveau permis au Real Madrid de s'imposer contre Osasuna (4-0) samedi lors de la neuvième journée de la Liga, pour conserver la première place du championnat d'Espagne.



Et de 10! Dix buts en dix matches toutes compétitions confondues pour Bellingham, qui continue de porter le Real sur ses épaules, à seulement 20 ans. "Il est incroyable. Il est né pour jouer au Real Madrid et marquer son époque dans la plus grande équipe du monde", a déclaré son coéquipier Vinicius Junior sur Real Madrid TV.



Déjà décisif par deux fois à Naples mercredi avec un but et une passe, le milieu de terrain recruté à Dortmund pour 103 millions d'euros a d'abord ouvert le score sur le premier mouvement collectif abouti des Madrilènes, du gauche (9e). Selon le statisticien Opta, il est devenu par la même occasion le premier joueur à marquer sept buts au cours de ses huit premières rencontres en Liga depuis... Cristiano Ronaldo en 2009.



"Bellingham réalise un début de saison surprenant à tous les niveaux. Personne n'aurait pu imaginer qu'il marque autant de buts", a avoué Carlo Ancelotti en conférence de presse. "Il s'est très bien adapté et on a de la chance d'avoir recruté un joueur spectaculaire. Je suis très content", a ajouté le technicien italien. Le Real, qui avait pris la fâcheuse habitude d'encaisser des buts en début de match, a cette fois réussi son entame, en gérant le tempo grâce à la maîtrise technique de Modric et Camavinga.



Les joueurs de Carlo Ancelotti ont su faire le dos rond en fin de première mi-temps lors d'un temps fort des Basques, pour rentrer aux vestiaires avec un but d'avance. Puis Bellingham a montré pourquoi il était le nouvel homme providentiel des Merengue, en concluant une action qu'il avait lui-même initiée.



L'Anglais a glissé le ballon entre les jambes du gardien basque Sergi Herrera, après avoir sollicité un une-deux avec Valverde (55e, 2-0). "Les Anglais qui ont écrit des histoires d'amour: William Shakespeare et Jude Bellingham", a écrit le Real Madrid dans un post sur X accompagné d'une photo du N.5 effectuant sa célébration les bras en croix.



Lancé dans la profondeur par Valverde, Vinicius a remporté son face-à-face avec Herrera pour s'offrir un deuxième but cette saison en Liga (65e, 3-0) après avoir raté un mois de compétition suite à une blessure aux ischio-jambiers.



L'Espagnol Joselu a ajouté un quatrième but d'une frappe croisée sur une passe en pivot du Brésilien (70e, 4-0) avant de rater la balle du doublé sur pénalty (83e). Madrid reste leader du championnat devant les Catalans de Gérone, qui avaient repris la tête avant le match après leur victoire à Cadix (1-0) et le FC Barcelone, qui se déplace à Grenade dimanche (21H00).



Dans les autres rencontres de la soirée, Valence a fait match nul à Majorque (1-1), et Séville a arraché un point face au Rayo Vallecano au bout du temps additionnel grâce à son buteur marocain Yousef En-Nesyri (96e, 2-2).