Liga. Bellingham offre le clasico et la première place au Real Madrid

29/10/2023

Inévitable Jude Bellingham! Auteur d'un doublé, le prodige anglais de 20 ans a permis au Real Madrid de renverser ses rivaux du FC Barcelone (2-1) sur leur pelouse samedi dans le clasico, permettant aux Merengue de reprendre la tête de la Liga.



Bien contenu tout au long de la rencontre, Bellingham était encore présent au bon endroit au bon moment à la 92e minute, pour offrir les trois points aux Madrilènes, qui doublent Gérone en tête du championnat espagnol.



Le Real compte désormais quatre points d'avance sur son rival et adversaire du soir, troisième. Dans une ambiance chaleureuse au coeur d'une après-midi ensoleillée en ce début d'automne, et sous les yeux des Rolling Stones Mick Jagger et Ron Wood, les Catalans avaient pourtant offert au public du stade olympique de Montjuic, qui accueillait son premier clasico, une entame de match parfaite.



Dominateurs malgré les absences de Lewandowski, Pedri et De Jong, et bien en place dans un système en 4-3-3 qui évoluait en 3-4-3 ou en 3-5-2 en phase offensive, les Blaugrana ont pris l'avantage dès la 6e minute sur leur première action construite. La recrue estivale barcelonaise Ilkay Gündogan a trompé Kepa du droit avec un peu de réussite après un appui sur Ferran Torres dans l'axe, contrée par Tchouameni (6e, 1-0).



Le premier but du milieu de terrain allemand depuis son arrivée libre en provenance de Manchester City, où il avait déjà l'habitude de se montrer décisif dans les grands matchs. Les Madrilènes, eux, ont été rapidement étouffés et pris par l'impact physique imposé par les Catalans, l'arbitre laissant beaucoup jouer lorqu'il jugeait que les contacts étaient légers.



Un peu trop, au goût de Vinicius et Bellingham, qui ont protesté à plusieurs reprises après des interventions solides de Gavi et Araujo, toujours à la limite de la faute. Sur l'une des récupérations rugueuses de Gavi dans les pieds de Kroos, Fermin Lopez a failli faire le break du droit mais a trouvé le poteau (16e). Ter Stegen n'a pas été plus inquieté que cela, hormis sur une tentative lointaine de Rüdiger à côté (22e) et une demi-volée de Carvajal dans le petit filet extérieur (37e).



La première alerte côté catalan est venue d'une frappe de Rodrygo qui a frôlé le poteau en début de seconde période. Le Barça a alors manqué de réussite pour enfoncer le clou, Martinez touchant une nouvelle fois le montant de la tête, avant qu'Araujo, qui avait bien suivi, ne bute sur Kepa (51e). A deux doigts du KO, les Merengue avaient besoin d'un miracle, et il est évidemment venu du prodige anglais Jude Bellingham, buteur pour son premier Clasico.



Le milieu de terrain de 20 ans a relancé les siens d'un missile du droit de 25 mètres (69e, 1-1), avant de doubler la mise dans le temps additionnel et plonger le stade olympique dans un silence de cathédrale suite à une déviation involontaire de Modric (91e, 2-1).



Avec ce doublé et ses neuvième et dixième buts de la saison, Bellingham confirme son statut de nouveau "Galactique" et sa place de meilleur buteur du championnat, parvenant à pallier le départ de Karim Benzema au niveau statistique alors qu'il évolue au milieu de terrain.



Il continue surtout de dépasser les attentes - pourtant immenses - suite à son transfert pour 103 millions d'euros en provenance de Dortmund cet été. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Séville FC a concédé un troisième match nul consécutif en Liga face à Cadix (2-2) et reste coincé à la 13e place.