Liam Neeson : Je ne suis pas raciste

07/02/2019

Liam Neeson a tenté de réagir mardi à la polémique qui a suivi ses propos sur son envie de "tuer un Noir" après le viol d'une de ses amies, en assurant qu'il n'était "pas raciste". "Je n'avais jamais ressenti ce besoin primaire de me défouler", a cependant reconnu l'acteur britannique de 66 ans, interviewé sur le plateau de l'émission "Good Morning America" sur la chaîne ABC.

Dans une interview récente au journal The Independent, Liam Neeson a créé la polémique en expliquant avoir eu envie de tuer "un salopard noir" après avoir appris qu'une de ses amies avait été violée par un homme noir. "Je ne suis pas raciste", a-t-il précisé mardi sur ABC, ajoutant que "si elle avait dit que (son agresseur) était Irlandais, Ecossais, Britannique ou Lituanien", il aurait "ressenti la même chose".

Le viol a eu lieu il y a 40 ans, a expliqué Liam Neeson. "Je suis sorti volontairement dans les quartiers noirs de la ville, en cherchant à me faire attaquer", a-t-il déclaré, confirmant ses propos tenus dans The Independent. Ces sorties, sans que l'on sache précisément à quelle ville Liam Neeson fait référence, ont eu lieu "quatre ou cinq fois", a-t-il décrit. "J'ai cherché de l'aide, je suis allé voir un prêtre", a ajouté l'acteur nord-irlandais catholique.

La star de "La Liste de Schindler" ou "Taken" fait actuellement la promotion de son nouveau film, "Sang froid", où il incarne un père qui décide de venger le meurtre de son fils par un cartel de la drogue. C'est en souhaitant aborder les ressorts psychologiques du film qu'il a raconté cette anecdote à The Independent. "J'essayais de faire preuve d'honneur et de défendre mon amie de manière médiévale", a-t-il résumé mardi.