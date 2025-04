Leverkusen évoque un "accord" tacite avec Xabi Alonso en cas d'offre d'un de ses anciens clubs : Le technicien espagnol se rapproche du Real

22/04/2025

Le patron du Bayer Leverkusen, l'Espagnol Fernando Carro, a évoqué lundi un "accord" avec son entraîneur Xabi Alonso si ce dernier reçoit une offre de l'un de ses anciens clubs, dont le Real Madrid.



"Nous avons un accord tacite prévoyant que si l'une des équipes pour lesquelles il a joué vient, nous nous assiérons pour discuter et nous ne mettrons aucun obstacle sur son chemin", a expliqué Fernando Carro en marge de la cérémonie des Trophées Laureus du sport à Madrid.



Xabi Alonso, qui entraîne le club allemand depuis septembre 2022, a débuté sa carrière de joueur à la Real Sociedad (2000-2004), avant d'évoluer à Liverpool (2004-2009), au Real Madrid (2009-2014) et au Bayern Munich (2014-2017).



"Nous ne sommes pas naïfs, mais la position de l'entraîneur est très importante pour un club et il est vrai que nous préparons la saison prochaine avec lui, nous avons travaillé avec lui tous les jours, il est totalement impliqué dans cette préparation", a ajouté le patron du Bayer04.



"Si un autre club s'intéresse à lui et qu'il souhaite aller dans ce club, nous aurons une relation dont nous devrons parler. Ce n'est pas notre souhait, mais avec lui, nous sommes clairs", a-t-il ajouté, s'attendant à une décision dans les trois à quatre prochaines semaines.



L'élimination du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal (5-1 au cumul aller/retour) a plus que fragilisé la position de l'entraîneur merengue, l'Italien Carlo Ancelotti. Le nom de Xabi Alonso revient avec insistance comme potentiel successeur d'Ancelotti sur le banc du Real.



"Pour l'instant, il n'y a rien, mais dans les trois ou quatre prochaines semaines, nous saurons s'il y a un changement au sein du club", a averti Carro.

Après une carrière de joueur émaillée de succès - deux Ligues des champions (2005 et 2014), une Coupe du monde (2010) et deux Euro (2008 et 2012) -, Xavi Alonso s'est reconverti en entraîneur, d'abord à la tête de l'équipe B de la Real Sociedad (2019-2022).



Arrivé en septembre 2022 à Leverkusen pour redresser une équipe alors avant-dernière de Bundesliga, Xabi Alonso a réalisé des débuts prodigieux pour sa première expérience à la tête d'un club de l'un des cinq grands championnats européens.



Il a qualifié son équipe pour la Ligue Europa à l'issue de la saison 2022-23, puis a réalisé la saison presque parfaite en 2023-24, avec un doublé Coupe/championnat, décrochant le "Schale", trophée remis au champion d'Allemagne en fin de saison, pour la première fois pour Leverkusen, après onze saisons de domination munichoise sans partage.



Cette saison, son "Werkself" (le onze de l'usine, le surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) a été le seul à titiller le Bayern Munich. Mais à quatre journées du terme, il compte huit points de retard sur les Munichois et s'est incliné en demi-finales de Coupe face à Bielefeld, modeste pensionnaire de 3e division.