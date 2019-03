Lever de rideau sur le Festival national du film de Tanger

La 20ème édition du 1er au 9 mars courant

04/03/2019 A.A

Le rideau a été levé, vendredi soir, sur la 20ème édition du Festival national du film de Tanger (FNFT), en présence de figures emblématiques du 7ème art et de personnalités du monde de l'art, de la culture et des médias. L'ouverture de cette édition (1- 9 mars) placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par un vibrant hommage à la comédienne marocaine, Zhour Slimani, en reconnaissance de ses contributions au cinéma, au théâtre et à la télévision. S'exprimant à l'occasion de ce rendez-vous cinématographique, organisé par le Centre cinématographique marocain (CCM), le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, a mis en avant l'importance de ce festival d'envergure dédié à la promotion du film marocain et à la production cinématographique nationale qui veille comme chaque année à rendre hommage aux vétérans du 7-ème art marocain, notant que la qualité des films qui seront projetés dans le cadre de cette manifestation culturelle témoigne de l'évolution que connaît ce secteur. Le ministère est engagé à accompagner ces grandes mutations, en adoptant une nouvelle approche relative à l'appui de la production cinématographique nationale, qui est passé de 46 MDH en 2017 à 75 MDH, a-t-il souligné. Pour accompagner cette dynamique, de nouvelles lois relatives à l'industrie cinématographiques ont été adoptées, a-t-il relevé, ajoutant que son département place le cinéma au centre de ses priorités en accordant une importance particulière à la créativité artistique et cinématographique. De son côté, le président du conseil de la commune urbaine de Tanger, Mohamed Bachir Abdellaoui, a indiqué que cette manifestation artistique qui célèbre le film marocain, favorise le développement de la production cinématographique nationale et contribue à la diffusion du film réalisé par des cinéastes marocains, notant que ce rendez-vous culturel se veut aussi une plate-forme de rencontres, de débats et d'échanges autour de la réalité cinématographique au Maroc.

La ville de Tanger, qui abrite plusieurs festivals de renom, est fortement dans cette dynamique culturelle, a-t-il dit, se félicitant de l'ouverture de nouveaux complexes cinématographiques, notamment la récente inauguration du cinéma Megara.

Sous les applaudissements, le public a reçu le jury de la compétition long métrage présidé par la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid. Il se compose du Layane Chawaf, responsable du département cinéma à l'Institut du monde arabe Paris, (Syrie / France), Tereza Cavina, programmatrice de films pour des Festivals de cinéma et analyste de scénario (Italie), Lily Bloom, comédienne, journaliste et chroniqueuse cinéma sur canal + (France), Yousry Nasrallah, cinéaste (Egypte), Nour-Eddine Lakhmari, cinéaste (Maroc) et Reda Benjelloun, journaliste et producteur (Maroc).

Quant au jury de la compétition court métrage de cette édition présidé par le producteur, réalisateur et scénariste marocain Ahmed Boulane, il comprend Aliaa Zaky, directrice des journées Industrie au Festival international du film du Caire (Egypte), Aida Benelkhadir, administratrice de production cinématographique et audiovisuelle (Maroc / France), Andrew Mohsen, critique de cinéma (Egypte) et Adil Fadili, réalisateur (Maroc).