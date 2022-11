Lever de rideau sur le 12èmeFestival de cinéma d'Errachidia

11/11/2022

Le rideau a été levé, mercredi soir, sur la 12ème édition du Festival de cinéma d’Errachidia, organisée par l’Association Al Kabas de cinéma et de culture, avec la participation d’une pléiade d’acteurs, de réalisateurs, de critiques de cinéma, de chercheurs et d’universitaires.



Initiée sous le thème "Le cinéma pour promouvoir la conscience artistique", cette édition, dont la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchaab Yahdih, et du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, rend un grand hommage au réalisateur Mohamed Mouftakir pour sa riche carrière cinématographique.



Intervenant à l’ouverture de ce festival, le directeur de cet événement cinématographique et président de l’Association Al Kabas de cinéma et de culture, Omar Chakor, a souligné que cette manifestation culturelle célèbre les expériences pionnières du cinéma marocain et œuvre pour la promotion du 7ème art dans la région de Drâa-Tafilalet.



"Cette 12ème édition est marquée par un programme riche et diversifié qui comprend, entre autres, des ateliers de formation, une conférence, des projections de films et une exposition d’art plastique", a-t-il indiqué, se félicitant du soutien apporté par plusieurs parties à l’organisation de ce festival, dont le Centre cinématographique marocain (CCM) et la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet.



Ce festival, a-t-il poursuivi, ambitionne d’enrichir la créativité marocaine sous toutes ses formes et de jouer un rôle de premier plan dans la promotion des valeurs universelles dans la région de Drâa-Tafilalet, à travers le cinéma, rappelant que la région représente, pour plusieurs cinéastes de renommée mondiale, une destination de choix pour le tournage de leurs films.



Et d’ajouter que le Festival du cinéma d’Errachidia est resté, au fil des années, fidèle à son credo : célébrer le cinéma marocain dans toute sa richesse et sa diversité.



La cérémonie d’ouverture de cet évènement a été ponctuée par un vibrant hommage rendu au réalisateur Mohamed Mouftakir, en reconnaissance de sa grande carrière de cinéaste durant laquelle il a pu accumuler une filmographie respectable.



Un hommage a été rendu également aux célèbres acteurs Salah-Eddine Benmoussa, Khadija Assad, Mohamed Khouyi et Mohamed Hajjaji pour leur brillante carrière cinématographique.



Douze courts métrages et neuf films documentaires ont été sélectionnés pour prendre part aux deux compétitions officielles du Festival de cinéma d’Errachidia, dont les activités se poursuivront jusqu’au 13 novembre.



Les films sélectionnés participent à la compétition nationale du court métrage narratif et à la compétition nationale des films documentaires.



Le jury de la compétition nationale du court métrage est présidé par le réalisateur Daoud Aoulad Sayed et comprend l’artiste Mohamed Tassouli, le critique Mohamed Alouani et la journaliste Aicha Tazi, en tant que membres, tandis que le jury de la compétition nationale des films documentaires se compose du réalisateur Driss Chuika (président), du critique Ahmed Boughaba et de la journaliste Fatima Ifriki.