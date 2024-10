Lever de rideau sur la 4ème édition du Festival international des arts plastiques à Tétouan

07/10/2024

La 4ème édition du Festival international des arts plastiques a ouvert ses portes, vendredi à l’Ecole des métiers et des arts nationaux à Tétouan, sous le thème "L’art pour tous".



Initiée par l'Association marocaine pour le développement culturel et social, en partenariat avec la galerie de l’artiste Nissrine Chaoudri, cette édition se veut un espace de soutien aux nouveaux talents artistiques, mais également un espace qui favorise le dialogue culturel entre divers artistes, enrichissant ainsi la scène culturelle marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Festival, Nissrine Chaoudri, a souligné que cet évènement vise à réunir des artistes plasticiens talentueux issus de plusieurs villes marocaines, possédant une énergie artistique remarquable, tout en rendant l'art accessible à diverses catégories de la population.



Le festival s'est ouvert par une exposition collective, à la galerie Bertouchi de Tétouan, avec la participation de 50 artistes marocains, égyptiens et américains, a-t-elle poursuivi, ajoutant que le festival est une plateforme artistique et culturelle avec une programmation variée, incluant des hommages rendus à plusieurs personnalités éminentes du monde des arts, à l’instar de l'actrice Farah El Fassi, du réalisateur égyptien Abdallah Gad, de l’artiste-peintre Said Rayyan et de l’acteur Rachid El Ouali.



De son côté, l'acteur Rachid El Ouali a indiqué que ce festival est devenu, pour lui, une étape annuelle incontournable, tant l’évènement constitue un espace artistique important et inspirant, qui lui a permis de se découvrir une nouvelle passion pour les arts plastiques.



Quant à l'actrice Farah El Fassi, elle a souligné que l'art, qu'il soit plastique ou cinématographique, représente un moyen d'expression, ajoutant qu'avant de s'engager dans le monde de la comédie, elle avait étudié les arts plastiques à l'Ecole des beaux-arts de Tétouan pendant deux ans.



Cette manifestation culturelle a pour but de faciliter la découverte de jeunes talents artistiques, en leur offrant un environnement propice à l'épanouissement de leurs compétences artistiques.

Elle aspire aussi à mettre en valeur les artistes dotés de multiples talents, contribuant ainsi à atténuer les pressions de la vie quotidienne et à renforcer la communication créative.



Au programme de cette édition figure également un atelier de peinture en plein air, rassemblant de nombreux artistes, organisé en collaboration avec Nizar Liemlahi, président de l’Association "Andalusian Way", qui proposera une séance de méditation avant l'atelier, visant à renforcer la connexion intérieure et créative des participants.