Lever de rideau sur la 3ème édition du Festival national du théâtre et du rire "Comic Benslimane"

27/06/2024

La 3ème édition du Festival national du théâtre et du rire "Comic Benslimane" a débuté mardi au complexe culturel de Benslimane, avec une série d’hommages ainsi que des représentations musicales et théâtrales.



Les organisateurs de ce festival qui se prolonge jusqu’au 29 juin sous le thème ‘’Ris et amuse-toi pour ton bien’’, ont ainsi rendu un hommage à des professionnels des médias, aux acteurs Mohamed El Jem, Mohamed Khyi et Jawad Saih ainsi qu’à l’entraîneur de la sélection nationale de futsal, Hicham Dguig.



La soirée d’ouverture a été animée par des représentations musicales données par le groupe Siham, Fatima-Zahra Laâroussi, Mustapha Bourgogne, outre des spectacles comiques, présentés dans une salle archi-comble.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Festival ‘’Comic Benslimane’’, Charki Sarouti, a fait état d’une programmation éclectique, notant que cet événement cherche à faire apprécier la comédie au public et à impulser une dynamique culturelle sur les plans régional et national.



Il a précisé que le programme comprend des spectacles comiques, des débats, des activités caritatives, des représentations théâtrales, musicales et folkloriques, outre un concours pour les humoristes sélectionnés.



A cela s’ajoutent l’organisation d’une campagne de don de sang, des visites de solidarité à des artistes, en plus d'une visite dans certains établissements publics, comme l’hôpital provincial de Benslimane, la prison locale et le centre de protection de l’enfance.



Pour sa part, l’acteur et réalisateur, Abdelouhed Mouaddine, membre du jury du festival, a révélé que la phase des éliminatoires pour le concours a été marquée par la participation de plus de 130 jeunes humoristes émergents issus des différentes régions du Royaume, débouchant au final, à l’issue d’une rude compétition, sur la sélection de 12 candidats dans la catégorie des séniors et six dans la catégorie des enfants.



La cérémonie d’ouverture du festival, précédée par une tournée de troupes folkloriques à travers les principaux boulevards de Benslimane, a été marquée par la présence, entre autres, du gouverneur de la ville de Benslimane, Samir El Yazidi, de la directrice régionale de la culture de la région de Casablanca-Settat, Hafida Khouyi ainsi que des artistes et des personnalités de tous bords.



Le ‘’Comic Benslimane’’ est organisé par l’Association la Comédie pour l’art et la culture basée à Benslimane, avec le soutien du ministère de la jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région de Casablanca-Settat, la préfecture de Benslimane, le Conseil communal de la ville ainsi que le Théâtre national Mohammed V.