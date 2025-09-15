Lever de rideau sur la 3ème édition du Festival national de chant féminin soufi

15/09/2025

La troisième édition du Festival national de chant féminin soufi s'est ouverte, vendredi soir au théâtre en plein air de la Kasbah de Chefchaouen, à l'initiative de l’Association Outa El Hammam pour les arts et la créativité.



Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, ainsi que des instances locales et régionales, cette manifestation constitue un moment empreint de spiritualité et de beauté au cœur de la Perle bleue, offrant au public une immersion dans l’univers soufi à travers des concerts portés par des voix féminines passionnées.



La soirée inaugurale a connu une forte affluence et une vive interaction du public, séduit par la diversité des prestations de trois troupes aux styles musicaux et vocaux marqués par l’authenticité.



Le spectacle s’est ouvert avec la troupe du patrimoine de la hadra chefchaounia, dirigée par l’artiste Hanane Moudiane, qui a envoûté l’assistance avec ses rythmes et ses poèmes de louange et d’amour mystique.



L’ambiance spirituelle s’est poursuivie avec l'artiste Dalila Meksoub, qui a interprété le style grenadin et le chant chakouri, avant de laisser place à la musicienne Hind Ennaira, qui a transporté le public dans l’univers ancestral de la musique gnaoua.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du festival et présidente de l’association organisatrice, Hanane Moudiane, a souligné que le Maroc, riche de son patrimoine et de la créativité de ses femmes et de ses hommes, est en mesure de faire de la culture, de la pensée et de l’art des piliers du développement et des ponts de communication avec le monde.



Mme Moudiane a noté que ce rendez-vous s’impose désormais dans l’agenda artistique national comme un espace de célébration de la créativité féminine dans le domaine de la musique spirituelle.



Elle a également insisté sur l’importance de préserver l’héritage soufi, riche de ses racines et de ses multiples influences, tout en mettant en lumière les talents féminins, aussi bien dans la recherche que dans les domaines intellectuels et médiatiques.



Cette édition s’ouvre aussi sur d’autres expressions musicales féminines issues de divers répertoires patrimoniaux: melhoun, grenadin, gnaoua, aïssawa ou encore hassani, avec la participation d’artistes venues des différentes régions du Royaume.

Le festival devait mettre notamment à l’honneur Batoul El Merouani (style hassani), Souhaila Sahraoui (melhoun et aïssawa) et Chaimae Abdelaziz.



Outre les spectacles, une conférence intellectuelle au programme devait mettre en lumière les contributions des femmes marocaines à la préservation et à l’évolution du patrimoine, ainsi que leur place actuelle dans la vie culturelle et créative nationale.



En rendant le chant soufi féminin accessible à toutes les générations en dehors des espaces fermés, le festival contribue également au rayonnement touristique de Chefchaouen et à la valorisation de ses spécificités culturelles et civilisationnelles.