"Lettres du Maghreb”: Conférence autour de la réalité du roman arabe

19/04/2024

Des romanciers et écrivains arabes ont mis en exergue, jeudi à Oujda, la réalité du roman arabe et les enjeux esthétiques de sa vision des questions humaines et sociales, lors d’une rencontre intitulée "Où va le romancier arabe ?".



Au cours de cet événement, organisé dans le cadre de la 4ème édition du Salon maghrébin du livre "Lettres du Maghreb", placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les participants ont échangé autour de questions liées à la publication et à l'édition des romans ainsi qu’à l'importance des prix littéraires dans la détermination de la valeur créative de ces ouvrages.



Lors de cette rencontre, les intervenants ont passé en revue les étapes du développement du roman arabe et ses caractéristiques esthétiques et artistiques, en rappelant son influence sur les romans occidentaux, notamment français et anglais.



Ainsi, le romancier marocain Mahmoud Abdelghani a expliqué que le roman arabe est empreint et ouvert à des parcours historiques, réalistes et sociétaux qui constituent un dénominateur commun entre les sociétés arabes et les expériences romanesques arabes, partageant les mêmes problématiques et enjeux.



Il a expliqué que les prix littéraires ajoutent une valeur morale et littéraire à l'expérience du romancier, soulignant que la valeur financière des romans ne devrait pas dépasser la dimension symbolique.

Il a dans ce sens cité pour exemple le Prix Goncourt, décerné par l'Académie Goncourt pour les œuvres en prose, dont la valeur ne dépasse pas 10 euros.



Pour sa part, le romancier tunisien Habib Salmi a mis l'accent sur la valeur et le rôle des prix dans le développement et la valorisation de la fiction, précisant que les incitations, destinées à favoriser la créativité et l'écriture de fiction, ne devraient pas se limiter aux simples récompenses, mais également inclure d'autres aspects promouvant la valeur juridique et esthétique de ce genre littéraire.



L'importance de la critique dans la promotion et le développement de la production romanesque arabe et dans l'accompagnement de son évolution esthétique et artistique a été mise en avant lors de cet événement, afin de mettre en garde contre l'impact négatif d'un certain type de critiques, "souvent émises par des personnes qui ne sont pas suffisamment familières avec ce genre littéraire".



A l’instar des éditions précédentes, le Salon Maghrébin du livre sera marqué par des cafés littéraires, des ateliers pour les jeunes et les enfants, des soirées poétiques et des activités culturelles "Hors les murs" dans divers espaces de la ville, dans les établissements universitaires et éducatifs ainsi que dans les locaux de la prison.

En sus, l'édition se distinguera par une grande exposition d’artistes de la région et du continent africain qui aura lieu à la Galerie d’arts "Moulay Hassan" sous le thème "L’écriture artistique et le temps".



Le Salon connaîtra aussi l’organisation de multiples tables rondes en langue arabe, amazighe et française autour de thématiques diverses, notamment "Écrire le temps", "Le temps de l’Islam", "Diasporas et migrations", "La numérisation du monde" et "Décoloniser l’esprit pour décoloniser les savoirs".