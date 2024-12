Lesieur Cristal s'associe à Nareva Services pour l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque à l'usine de Ain Harrouda

28/12/2024

Lesieur Cristal, dans le cadre de sa démarche RSE axée sur le développement durable et intégrant un plan de décarbonation à l'horizon 2030, a établi un partenariat avec Nareva Services, filiale du groupe Nareva, acteur majeur dans les énergies renouvelables, pour l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque à l'usine de Ain Harrouda. "Ce partenariat vise l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 2 MWc à l'usine de Ain Harrouda.



Ce projet incarne l'engagement de Lesieur Cristal à réduire son impact environnemental, à promouvoir des pratiques industrielles durables et à agir activement en faveur du climat, tout comme celui de Nareva Services à participer activement à la décarbonation compétitive de l'économie nationale", indiquent Lesieur Cristal et Nareva Services dans un communiqué conjoint.



À travers cette collaboration, Lesieur Cristal et Nareva Services uniront leurs expertises pour installer 3.175 panneaux photovoltaïques sur une superficie de 1,5 hectares, permettant de diminuer de 12% la consommation énergétique annuelle de Lesieur Cristal.



Ce projet s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du groupe, visant une baisse de 34% de ses émissions de CO2 d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2020.



Cité dans le communiqué, Brahim Laroui, Directeur Général de Lesieur Cristal, a déclaré : "Ce partenariat avec Nareva Services représente une avancée majeure dans notre stratégie de décarbonation. Nous sommes engagés à contribuer à la transition énergétique du Maroc, tout en renforçant notre compétitivité et notre engagement pour l’environnement".



De son côté, Norddine Moukhlisse, Directeur Général Délégué de Nareva Services, a ajouté : "Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Lesieur Cristal, un champion national dans le domaine de l’agroalimentaire, pour développer un projet de centrale solaire photovoltaïque répondant aux exigences techniques et environnementales les plus avancées. Ce projet reflète notre ambition partagée de promouvoir une économie plus verte et plus responsable".



Le groupe Lesieur Cristal continue de déployer des efforts concrets pour réduire son empreinte carbone. L’installation de cette centrale solaire photovoltaïque s'inscrit dans un projet plus large visant à intégrer les énergies renouvelables sur d’autres sites du groupe.



D’ici 2030, Lesieur Cristal vise à assurer la traçabilité de plus de 75% de son approvisionnement en soja et en huile de palme, tout en garantissant que ses matières premières proviennent de cultures durables.



En outre, Lesieur Cristal valorise également ses co-produits, tels que le noyau et le grignon, qui sont transformés en biocombustibles pour alimenter des chaudières à biomasse. Ceci contribuant à réduire sa consommation d’énergie fossile et son empreinte carbone.