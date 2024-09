Lesieur Cristal améliore son RNPG à 79 MDH à fin juin

12/09/2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Lesieur Cristal a atteint 79 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2024, affichant une forte progression par rapport aux 23 MDH enregistrés à la même période en 2023.



"Lesieur Cristal a continué de déployer ses projets et initiatives d’efficacité opérationnelle, visant à réduire les coûts et à améliorer sa rentabilité. Grâce à cette rationalisation des coûts ainsi qu’à l’amélioration du processus de sourcing, le résultat d’exploitation a connu une hausse de 48% pour s’établir à 131 MDH et la marge opérationnelle s’est redressée, passant de 2,9% à 4,8% au premier semestre de 2024", indique un communiqué de Lesieur Cristal. Par ailleurs, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 2,711 milliards de dirhams, en recul de 11% par rapport au 30 juin 2023, relève la même source.



Le premier semestre a également été marqué par un ralentissement de l’inflation qui s’est traduit par une baisse des prix des huiles de table ainsi qu’une dynamique commerciale favorable sur l’ensemble des activités de Lesieur Cristal.



Quant aux perspectives et stratégie de développement du groupe, Lesieur Cristal anticipe une poursuite du redressement de ses marges et un retour des indicateurs de résultats à leur niveau normatif en 2024, grâce au maintien de la dynamique commerciale et à la politique pertinente de gestion des stocks et d’efficacité opérationnelle.