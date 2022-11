Les zones industrielles appelées à transiter vers une économie verte et à accroître les exportations

Déterminer les priorités aux niveaux économique, environnemental, communautaire et des infrastructures

Le 3ème Forum des zones industrielles et leur rôle dans l’attractivité des investissements et le développement des exportations, tenu du 15 au 17 novembre à Tanger, a appelé les pays arabes à mettre en place des stratégies à long terme de développement des zones industrielles, afin de relever les défis de la concurrence mondiale et leur permettre de transiter vers une économie verte.



Les recommandations ayant sanctionné les travaux de ce forum, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont appelé les pays arabes à accroître les investissements, à produire des matières premières locales, à développer les industries d'exportation et à augmenter leur contribution au produit intérieur brut (PIB), rapporte la MAP.



Ce Forum, organisé par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et l’Organisation arabe de développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM), en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du commerce, a souligné que la vision stratégique des zones industrielles devrait déterminer les priorités aux niveaux économique, environnemental, communautaire et des infrastructures, en plus de la planification des zones industrielles respectueuses de l'environnement et l'étude de leur faisabilité.



L'accent a été mis également sur l'importance des zones industrielles et leur rôle dans l'attractivité des investissements et le soutien du climat d'investissement industriel dans les pays arabes, et la nécessité de les encourager à transiter vers une économie verte.



Le Forum a ainsi appelé les décideurs et les investisseurs à œuvrer pour la digitalisation de la logistique des zones industrielles et à bénéficier de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, afin de faciliter les démarches pour aborder de nouveaux marchés dans tous les domaines.



Il a aussi appelé les pays arabes à développer des initiatives pour soutenir les secteurs industriels et activer les lois relatives à l'investissement dans les zones industrielles, en plus de définir la responsabilité environnementale et sociale des zones industrielles, ainsi que de bénéficier des expériences économiques émergentes et des bonnes pratiques en matière de développement des zones industrielles, saluant l'expérience marocaine pionnière dans ce domaine.



Ce forum a souligné la nécessité de promouvoir l'investissement industriel et de créer des sites industriels adaptés, appelant à la mise en place d'un partenariat efficace entre les secteurs public et privé, à travers la mise en réseau des relations économiques entre les pays arabes et la promotion de leur synergie, pour établir des zones industrielles durables.



Les participants au forum ont également souligné la nécessité de renforcer la compétitivité du secteur industriel, à travers sa mise en adéquation avec les critères environnementaux en vigueur comme l'une des conditions d'accès aux différents marchés, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des effets négatifs du secteur industriel sur l'environnement.



Le forum a exhorté les responsables des zones industrielles à mettre en place des systèmes de contrôle certifiés et des normes environnementales fiables dans le cadre d'un système de gestion rationnelle pour soutenir les décisions stratégiques et contribuer sérieusement à la réalisation des objectifs de développement durable, appelant à la création de zones industrielles basées sur les principes de l'économie circulaire et au renforcement des capacités.



Cette édition a été organisée en coordination avec Tanger Med Zones, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), et en coopération avec la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services, et le conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Ce forum a été l'occasion de mettre en avant la réalité et les perspectives des zones industrielles et leur défi à la lumière des mutations économiques régionales et internationales, ainsi que leur rôle dans l’attractivité du capital, la promotion des investissements dans les zones industrielles, afin de soutenir la création de nouvelles opportunités d’emplois et l’augmentation des exportations.



Il a été ponctué par des sessions techniques autour des expériences et expertises arabes et étrangères dans les domaines liés au soutien et au développement des zones industrielles, et des rencontres B2B avec la participation d’hommes d’affaires, d’investisseurs et de représentants des chambres d’industrie et de commerce des différents pays arabes et étrangers.