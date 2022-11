Les zones industrielles à la lumière des mutations économiques régionales et internationales

13/11/2022

La ville de Tanger abritera, du 15 au 17 novembre, la 3ème édition du Forum des zones industrielles et leur rôle dans l'attractivité des investissements et le développement des exportations, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Cette édition, organisée en coordination entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et l’Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM), sera marquée par des rencontres thématiques sur l'investissement dans les zones industrielles au Maroc, le climat d'investissement industriel, et les opportunités d'affaires disponibles, ainsi que les facilités et les incitations offertes aux investisseurs.



Organisé en coordination avec le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce forum sera ponctué également par des sessions techniques autour des expériences et expertises arabes et étrangères dans les domaines liés au soutien et au développement des zones industrielles, et des rencontres B2B avec la participation d'hommes d'affaires, d'investisseurs et de représentants des Chambres d'industrie et de commerce des différents pays arabes et étrangers, rapporte la MAP.



Ce forum vise à mettre en avant la réalité et les perspectives des zones industrielles et leur défi à la lumière des mutations économiques régionales et internationales, ainsi que leur rôle dans l'attractivité du capital, la promotion des investissements dans les zones industrielles, afin de soutenir la création de nouvelles opportunités d'emplois et l'augmentation des exportations.



Il ambitionne également de renforcer le rôle des zones industrielles à l'ère de l'économie numérique et des applications de la quatrième révolution industrielle, promouvoir la nouvelle génération de ces zones à la lumière des enjeux actuels, mettre en avant l'importance des zones industrielles durables dans l'appui du commerce interarabe et d'intégrer l'industrie nationale dans les chaînes de valeur régionales et internationales.



Intervenant lors de la conférence de presse d'annonce du forum, tenue mardi à Tanger, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, a souligné que cette édition, qui intervient après celles tenues en 2017 et 2019, se tiendra à Tanger, une ville qui reflète le développement économique remarquable que connaît le Maroc à différents niveaux, en plus de sa position géographique stratégique, en tant que porte d'entrée vers l'Afrique et l'Europe, qui permettra aux pays arabes de renforcer leur synergie et leurs relations économiques avec les autres pays du monde.



Il a fait savoir que ce forum s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes orientations Royales pour soutenir et développer l'investissement, promouvoir l'ouverture à tous les horizons économiques et l'utilisation optimale des potentialités humaines et économiques du Maroc, et renforcer le rapprochement humain et économique entre les pays arabes, qui disposent de tous les atouts nécessaires pour parvenir à une intégration économique plus poussée dans le cadre d'une approche globale.



Pour sa part, le coordinateur du forum, Naim Abderrahim, a affirmé que cette manifestation constitue l'occasion de partager les expériences réussies et les bonnes pratiques, notant que certains pays arabes ont réalisé une croissance économique et industrielle importante et s'érigent en modèle pour les autres pays arabes.



Il a relevé que cet événement offre aux pays participants l'occasion d'examiner les moyens de renforcer leur coopération et d'activer les accords bilatéraux et multilatéraux, et de surmonter les barrières qui entravent l'intégration économique arabe, à la lumière des mutations géostratégiques que connaît le monde et de l'émergence d'obstacles imposés par les conflits régionaux.