Les voix se lèvent à Rabat contre les attaques israéliennes à Gaza

15/10/2023

La ville de Rabat a été le théâtre d'une grande marche de solidarité, dimanche, envers le peuple palestinien, en réponse aux attaques militaires brutales contre les habitants de la bande de Gaza. Les participants à cette marche ont exprimé la ferme adhésion du peuple marocain à la cause palestinienne et leur soutien aux droits justes et légitimes du peuple palestinien.



Le premier secrétaire de l'Union Socialiste des Forces Populaires a été l'un des premiers dirigeants politiques à exprimer sa position à travers une déclaration concernant la situation désastreuse en Palestine. Il a notamment affirmé que le gouvernement d'extrême droite est responsable des événements tragiques qui touchent la Palestine et les souffrances de son peuple.



Il est à rappeler que la direction du parti a également participé à la manifestation de protestation en face de l'ambassade de Palestine pour condamner l'attaque contre le peuple palestinien à Gaza.