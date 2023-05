Les ventes de voitures neuves en baisse de 8,55% à fin avril

06/05/2023

Les ventes globales des voitures neuves au Maroc se sont établies à 49.300 unités à fin avril dernier, en baisse de 8,55% par rapport à la même période en 2022, selon les statistiques mensuelles de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).



Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations des véhicules particuliers (VP) a enregistré un recul de 6,47%, avec 45.035 unités vendues à fin avril 2023, alors que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) a accusé une chute de 26,01%, avec 4.265 unités vendues, fait savoir l'AIVAM. La marque Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché (PDM) de 23,28%, soit 10.485 unités écoulées à fin avril 2023, suivie de Renault qui a vendu 7.199 unités (PDM de 15,99%) et de Hyundai (5.831 unités et 12,95% de PDM), précise la même source.



Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 884 unités (20,73% de PDM), devant DFSK qui a vendu 676 véhicules (15,85%) et FIAT avec 543 unités (12,73%). Côté premium, Audi a vendu 1.269 unités, soit une PDM de 2,82%, devant BMW (1.013 unités et une PDM de 2,25%) et Mercedes (927 unités et une part de 2,06%).



Pour sa part, Porsche a écoulé 168 unités, avec une part de marché de 0,37%, alors que les ventes de Jaguar ont atteint 38 voitures (0,08% de PDM).