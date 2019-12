Les ventes de livres d'Olga Tokarczuk en forte hausse, depuis son obtention du Nobel de littérature

20/12/2019 Libé

Plus d'un million d’exemplaires des livres de la romancière polonaise Olga Tokarczuk se sont vendus dans son pays depuis son obtention du prix Nobel de littérature, a indiqué l'éditeur polonais de l'écrivaine. "Avant l'annonce de la décision de l'Académie suédoise, les ventes des livres d'Olga Tokarczuk étaient estimées à environ un million d'exemplaires, au total. Depuis le 10 octobre, nous avons doublé ce résultat en introduisant sur le marché un million d'exemplaires supplémentaires", a souligné Marcin Baniak, chef de la promotion de la maison Wydawnictwo Literackie, cité par le quotidien '’Rzeczpospolita’’. Olga Tokarczuk, 57 ans, fut récompensée par l'académie pour "une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie". Son oeuvre, extrêmement variée, qui compte une douzaine d'opus traduits dans plus de 25 langues, va d'un conte philosophique, "Les Enfants verts" (2016), à un roman policier écologiste engagé et métaphysique "Sur les ossements des morts" (2010), et un roman historique de 900 pages "Les livres de Jakob (2014)". Engagée à gauche, pro-européenne et écologiste, Olga Tokarczuk est la quinzième femme à recevoir la prestigieuse récompense depuis sa création en 1901.