Les ventes de ciment en hausse de 18,3% à fin septembre

26/10/2021

Les ventes de ciment, principal baromètre de l'activité du secteur bâtiment et travaux publics (BTP), se sont renforcées de 18,3% à fin septembre dernier par rapport à fin septembre 2020 et de 1,9% par rapport à fin septembre 2019, après une baisse de 13,9% il y a une année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). L'activité du secteur du BTP confirme ainsi son redressement au troisième trimestre 2021, en ligne avec la progression des ventes de ciment de 7,8%, après une baisse de 3,9% au T3-20 qui a coïncidé avec le début des mesures de déconfinement progressif à partir du 10 juin 2020, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture. Ces ventes, poursuit la même source, ont ainsi dépassé pour le deuxième trimestre consécutif leur niveau atteint au cours de la même période de l'année 2019, soit avant la crise, après plusieurs trimestres d’évolution négative sous l’effet de la Covid-19 (+8,1% au T2-2021 et +3,6% au T3-2021) après plusieurs trimestres d’évolution négative sous l’effet de la Covid-19. Pour ce qui est des opérations de financement du secteur immobilier, le volume des crédits accordés à l’habitat maintient son accélération par rapport à l’année précédente à fin août 2021, affichant une hausse de 6,1%, après +2,2% un an auparavant, fait savoir la DEPF, notant que les crédits à la promotion immobilière ont accusé une baisse de 10% après un léger recul de 0,5% un an plus tôt, pour porter la croissance de l'encours global des crédits à l’immobilier à +3,6%.