Les valeurs humaines dans le cinéma et le théâtre en débats à Essaouira

29/08/2023

"Le scénario, la mise en scène et la personnification artistique, des valeurs humaines dans les domaines du cinéma et du théâtre" est le thème d'une conférence-débat, organisée vendredi à Bayt Dakira à Essaouira, avec la participation d’un parterre de spécialistes et de critiques d’art.



Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre d’un cycle de conférences initiées par l’Association Essaouira-Mogador, en collaboration avec la direction provinciale de la Culture, a été l’occasion pour les différents intervenants de mettre en relief l’importance du rôle du cinéma et du théâtre dans l’éducation aux valeurs humaines.



Ils ont également mis la lumière sur l’impact de ces deux genres artistiques dans la diffusion, la consécration, la préservation et la transmission, "ô combien importante, de nos valeurs" aux générations futures.



Un impact à double tranchant, ont-ils souligné, expliquant que le cinéma et le théâtre, à travers leurs scénarios pertinents, jouent un rôle capital dans l’éducation et la consécration des valeurs humaines et universelles, comme ils peuvent contribuer à la destruction de ces valeurs.



Mettant en valeur l’importance du scénario dans la production cinématographique et théâtrale, les conférenciers ont relevé que plusieurs productions marocaines et arabes ont réservé une place de choix à la consécration des valeurs de tolérance et du vivre-ensemble.



Ils ont, toutefois, relevé la problématique de l’intérêt accordé aux scénarios abordant cette question dans l’industrie cinématographique, surtout en termes de recettes, expliquant que cette thématique demeure réservée à une production cinématographique spécifique, sélective et destinée aux festivals.



Outre cette thématique, le cycle de conférences prévu par l’Association Essaouira-Mogador traitera aussi de plusieurs sujets se rapportant à "la participation de l’art du Samaâ et de la musique andalouse à la constitution de l’identité artistique au Maroc" et aux "souffles spirituels afro-arabes, amazighs et hébraïques du patrimoine gnaoui au Maroc".



"Les différents rythmes artistiques et les chants poétiques du patrimoine amazigh au Maroc" et "L’art du Tarab oriental et ses influences sur la chanson marocaine contemporaine", sont également des thèmes qui seront abordés.

Bouillon de culture

Exposition



"Partitions de l’imaginaire africain" est le titre d'une exposition de l'artiste-peintre Moustapha Zoufri, dont le vernissage aura lieu le 12 septembre à la galerie Bab Rouah à Rabat.

Organisée sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, "Partitions de l’imaginaire africain" est un hymne que l’artiste dédie au continent, indiquent les organisateurs, vendredi dans un communiqué.

L'exposition se présente sous forme de dessins, peintures, installations, maquette de sculpture, mais aussi d'objets, masques et bibelots, précise la même source, ajoutant que "les créations et leurs sources inspiratrices se croisent, dialoguent, s'interpellent dans une scénographie originale faisant appel à nos cinq sens pour apprécier l’accrochage et son ambiance".

Né à Nador, Moustapha Zoufri a rejoint, après l'obtention de son baccalauréat, l'Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles où il a obtenu une licence en arts plastiques et visuels. Il a également intégré l’École supérieure des arts plastiques et visuels de Mons.

Enseignant des arts plastiques à la Fédération Bruxelles-Wallonie de Belgique, l'artiste a participé à plusieurs expositions collectives et personnelles au Maroc et en Europe et réalisé plusieurs œuvres murales en Belgique.

En novembre 2016, il installe à Molenbeek-Saint-Jean la sculpture "La flamme de l'espoir", réalisée en hommage aux victimes des attentats de Paris et Bruxelles. En 2018, il dote la ville d'Oujda d'une sculpture pour clôturer les manifestations de "Oujda capitale de la culture arabe".

On lui doit également la "Symphonie Africaine", monumentale fresque qui embellit l’une des façades du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat.