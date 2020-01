Les universités Abdelmalek Essaadi et Cadi Ayyad s’adjugent le championnat national de cross-country

01/02/2020

L'université Abdelmalek Essaadi de Tétouan (catégorie hommes) et l'université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech (catégorie dames) ont remporté, jeudi, le titre de la 28è édition du Championnat national universitaire de cross-country, qui s'est déroulée sur le circuit Sidi Amara dans la cité ocre.

Ainsi, l'étudiant Abdelkrim Ezahti de l'Université Abdelmalek Essaadi a escaladé la première marche du podium après avoir parcouru la distance de 10 km en 29mn53sec, suivi de Issam El Jazouli de l'université Mohammed V de Rabat (29mn54sec), au moment où Abdelhakim Abou Zahir de l'UCA de Marrakech s'est adjugé la troisième place du classement avec un chrono de 30mn 03sec.

Dans la catégorie dames, la première place est revenue à Sabah Sekkali de l'UCA de Marrakech en parcourant la distance de 10 km en 34mn 50sec, suivie de Zineb Zedar de l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès (35mn 09sec), tandis que la troisième place a été remportée par Hasna El Koulami de l'université Mohammed VI de Bénguerir (35mn 42sec).

A cette occasion, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine du sport universitaire, Abdelaziz Takhabbart, a fait savoir que cette compétition qui s'inscrit dans le cadre du programme national universitaire de l'année 2019-2020, a connu la participation de plus de 200 athlètes représentant 13 universités nationales.

Ce championnat constitue un espace idoine pour la prospection des meilleurs éléments sportifs qui représenteront le Maroc prochainement lors de manifestations sportives mondiales de grande envergure, notamment le Championnat mondial universitaire de cross-country, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP. Et de poursuivre que 36 pays ont exprimé leur volonté de participer à ce Championnat international qui aura lieu à Marrakech, émettant le voeu d’enregistrer une participation massive d'autres pays à cette manifestation notamment ceux, qui jouissant d'une grande notoriété dans cette discipline sportive.

De son côté, le secrétaire général de la Ligue régionale du sport universitaire, Abdelaziz Koukam a loué l'organisation par l'UCA de Marrakech de ce championnat sportif pour la deuxième année consécutive, relevant que cette nouvelle édition a été rehaussée par la participation d'étudiants africains.

Dans une déclaration similaire, il a mis l'accent sur l'impact positif de ce genre d'événements sur la personnalité de l'étudiant, notamment en ce qui concerne la promotion de la pratique sportive en milieu universitaire et la création d'un climat de concurrence saine entre les étudiants tout en ouvrant le voie devant eux pour la créativité, la libération des énergies et la traduction dans les faits de leurs capacités physiques.

Par la même occasion, il a salué le rôle pionnier que joue le corps professoral au sein des universités, ainsi que les parties organisatrices de cette compétition, lesquelles ont fait montre d'un degré élevé d'expertise notamment, en matière d'arbitrage.

Il a, en outre, rappelé le palmarès sportif si riche des différentes universités ayant participé à cette compétition tant au niveau national que sur le plan international.

A l'issue de cette compétition organisée par la Ligue régionale du sport universitaire de l'université Cadi Ayyad, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine du sport universitaire, il a été procédé à la distribution de médailles et de coupes aux différents vainqueurs.

Cet événement sportif s'assigne pour mission de développer l'esprit d'entente et de rapprochement chez les étudiants universitaires et de permettre de sélectionner les meilleurs talents sportifs susceptibles de représenter le Maroc lors du 22è championnat international universitaire de cross-country, prévu le 7 mars prochain dans la cité ocre.