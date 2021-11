Les trois grains de sable qui enrayent le système rajaoui

Benhalib, Hafidi et Moutaouali doivent absolument s’atteler à la tâche et de la manière la plus sérieuse qu’il soit

04/11/2021

Le Raja de Casablanca (RCA) et le Rapide Oued Zem (RCOZ) se sont neutralisés (0-0) mercredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 9ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Certes, avant la rencontre, le RCA affichait un groupe amputé de quelques joueurs, dont Hamid Ahadad et Mohamed Nahiri, mais on ne peut pas dire que le 11 aligné manquait d'expérience. Hormis Mustapha Kouyaté qui effectuait sa première titularisation, le reste de l'équipe alignée par Lasaad Chabi, composée de nombreux titulaires, avait fière allure. L'excuse de la jeunesse, bien représentée certes dans le 11 de départ, ne peut nullement expliquer la piètre prestation des rajaouis.



Il est vrai que sur l'ensemble des duels du premier quart d’heure de jeu, les Verts ont été les premiers à venir mettre le pied mais ne parvienaient que trop rarement à se montrer dangereux. Le Raja essayait de mettre en place son jeu mais s’était trop prévisible. Mouhcine Metouali, positionné sur la gauche, basculait souvent le jeu en trouvant Zakaria Habti à plusieurs reprises qui, à son tour, essayait de trouver ses partenaires dans la surface. Mais comme d’habitude, les derniers gestes ne sont pas assurés. Ce sont d'ailleurs les joueurs du RCOZ qui se procurent la première frappe du match, malgré une possession de balle bien inférieure à celle des Verts.



En effet, la pire attaque de la Botola Pro, ne s'est pas fait prier pour profiter des largesses rajoauies grâce à des transitions rapides vers l’avant et à un pressing de chaque instant. Ordonnés, équilibrés, peu soucieux d’avoir le ballon, les hommes de Mounir Chebil ont tout fait plus vite, bien mieux. Dès les premières minutes Abdelhafid Lirki trouvait la faille dans une défense rajaouie mal alignée pour servir parfaitement Mourad Hibour, qui résistait à la charge de Omar Arjoune avant de frapper sans réussir à cadrer son tir.



Trop lâche au marquage



La faute à qui ? Et bien, un peu tous les rajaouis sur le terrain. Un manque criant d'agressivité, peu importe que l'on parle de la défense, du milieu, ou de l'attaque. Une distance bien trop lâche au marquage sur le porteur de balle. Un déficit important dans l'intensité des courses, que ce soit pour se replier ou avancer.



L’autre problème que les Verts doivent absolument régler est lié à leur efficacité devant les cages adverses. Si les succès dans 7 matchs, toutes compétitions confondues, a masqué ce problème, il est tout de même bien réel. Mercredi contre le RCOZ, le Raja a frappé 11 fois au but sans trouver la faille. Si les Rajaouis tentent beaucoup leur chance, ils manquent cruellement de précision. Seulement 18 % de leurs tirs ont été cadrés, comme lors des deux précédentes journées contre le FUS et le DHJ. Cette défaillance devra être comblée au plus vite si les aigles verts veulent rester aux avant-postes du championnat et prétendre à aller le plus loin possible dans la compétition continentale.



Avec Lasaad Chabi, les joueurs du Raja ont depuis le début de saison le contrôle du ballon (61 % de possession au total depuis le début du championnat). Certes, il s’agit d’un atout considérable pour multiplier les vagues offensives. Mais cette possession du ballon entraîne aussi des dangers. Le charnière centrale a pris l’habitude de ne jamais se débarrasser du ballon, préférant repasser par son gardien Anas Zniti. Ce dernier effectue la quasi-totalité de ses relances en cherchant une solution très courte pour repartir proprement vers l’avant. Un style à risques qui étouffe souvent les adversaires.



Mais quand un seul joueur n'accomplit pas parfaitement sa tâche toute l’équipe est sanctionnée. C’est notamment le cas de Mahmoud Benhalib, du capitaine Mohcine Moutaouali et du meneur de jeu des Verts, Abdelilah Hafidi qui ont provoqué le plus de pertes de balle cette saison. Si Hafidi rayonnait au milieu depuis plusieurs années, il a marqué un coup d’arrêt fatal en ce début de saison. Pertes de balle (17 par match), contrôles manqués, mauvaises décisions, en déficit dans les un contre un, il est devenu tout le contraire de ce qu’il était. Et il ne pourrait même pas se plaindre de ne pas avoir eu d'espace : le RCOZ lui en a laissé. Il est rarement parvenu à accélérer le jeu, parfois rattrapé par ses adversaires. Il finit avec aucune passe clé. On notera également son contrôle trop long en phase offensive qui anéantit souvent des occasions en or de se montrer dangereux. Dans certains de ses contrôles, la posture est la même que celle de Zizou, sauf que la balle finit à un mètre de lui et que les adversaires sont déjà partis en contre-attaque.



Défensivement, il participe très peu au travail collectif et s’arrête à la perte de balle. Ce qui pénalise sévèrement le style de jeu choisi par le tunisien Lasaad Chabi qui se base sur le «gegenpressing» ou ce qu’on appelle aussi «contre-pressing». Il s’agit d’une forme de pressing qui consiste à presser l’adversaire juste après avoir perdu le ballon. L’idée de base, créée par Ralf Rangnick et popularisée par Klopp et Guardiola, peut paraître assez simple mais elle demande en réalité une rigueur et un sens tactique très pointu.



Lors d’un gegenpressing, le coach demande à ses joueurs de presser en tant que bloc organisé au moment précis où ils passent en formation défensive. Toute l'équipe chasse le ballon et, dans le cas idéal, le récupère immédiatement. L'objectif est double: empêcher la contre-attaque de l'adversaire dans un premier temps, et récupérer le contrôle du ballon dans un second temps.



Il ne s’agit pas d’une désorganisation de l’équipe. C’est plutôt un acte délibéré et extrêmement bien planifié, mais souvent gâché par des joueurs comme Abdelilah Hafidi, Mouhcine Metouali ou encore Mahmoud Benhalib qui est souvent critiqué pour ses performances mais également son comportement sur le terrain. Son égoïsme et son entêtement agace et se reflète parfaitement dans les statistiques. Selon Sofascore, il perd une moyenne de 18 ballons par match, plus que n'importe quel autre joueur rajaoui depuis le début de la compétition.



Un projet tactique innovant pour affronter le WAC



Plus qu’un match raté, les rajaouis ont permis de part leur prestation cataclysmique à leur rival wydadi et leader du championnat de creuser l’écart le portant à 5 points, à trois jours seulement du derby.



Si cette année, les Rajaouis de Lasaad Chabi proposent un style de jeu offensif, basé sur une possession de balle outrancière, il pourrait leur coûter cher face au WAC et sa ligne d’attaque flamboyante.



Le Raja a la capacité d’instaurer un pressing haut pour récupérer le ballon en moins de 10 secondes, si ses joueurs s’impliquent davantage. Mais celui-ci n’aura pas la même efficacité face au WAC qui possède des joueurs talentueux, surtout Aymen Hassouni très à l’aise techniquement, capable de se sortir de ces zones de pression.



S’il est fort probable qu’ils encaisseront au moins un but, les hommes de Chabi devront être en capacité de produire des actions offensives à répétition pour espérer l’emporter. Sans toutefois s’exposer constamment et de manière trop naïve.



Même si le WAC n’a perdu aucun match et n’a concédé qu’un seul nul cette saison, contre le Chabab de Mohammedia (0-0), il a souvent été mis en difficulté par des équipes joueuses, qui ont proposé un contenu intéressant, ne s’arc-boutant pas dans leur camp. Ce fut le cas du MAS de Fès, passé proche de la victoire.



Les Verts pourront s’inspirer de ce match du MAS qui a grandement fait souffrir le WAC. Malgré la défaite, les Fassis ont réussi à isoler le meneur de jeu wydadi, beaucoup moins en vue qu’habituellement grâce à des prises à deux voire à trois. Contenir Aymen Hassouni et Yahiya Jabrane et les forcer à se séparer du ballon en posture défavorable, pourrait être une tactique payante. Même si avec Mbenza, Msuva et Lafi, entre autres, le danger sera multiple côté wydadi. Un sacré casse-tête pour Lassad Chabi qui jouera son deuxième derby à la tête du RCA.



Nul doute que le tunisien va devoir insuffler un projet tactique innovant à ses hommes pour ce duel si particulier. Pour bousculer le WAC, les Rajaouis vont devoir prendre des risques et ne pas renier leur philosophie actuelle. D’autant que face au Wydad, les occasions devraient logiquement être moins nombreuses pour le Raja. Un Hamid Ahadad bien inspiré pourrait être la clé.



Mehdi Ouassat

Soufiane Rahimi de nouveau buteur

L'international marocain Soufiane Rahimi a inscrit le but de la victoire de son équipe d’Al Aïn face à Al Dhafra (1-0), mardi soir au "Hazza Bin Zayed Stadium", en match comptant pour la 9è journée du championnat émirati de football (UAE Pro League). Grâce à cette victoire, Al Aïn consolide son avance au classement avec un total de 21 points. L'ancien Vert s’était également offert un but sublime face au Emirates Club de Tarik Sektioui (2-0), lors de la manche aller du 1er tour de la Coupe Etissalat. A la faveur de ces performances, il a été élu meilleur joueur du championnat émirati de football pour le mois de septembre.