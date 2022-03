Les synergies économiques entre le Maroc et l'Italie deviennent de plus en plus importantes

Les investissements et les synergies économiques et industrielles entre le Maroc et l'Italie "deviennent de plus en plus importantes", a affirmé la présidente de la section du patronat italien Confidustria à Udine, Ana Maria Danieli.



"Les chaînes de valeur des deux pays doivent être rapprochées'', a-t-elle appelé lors d’une rencontre sur les opportunités d’investissement au Maroc organisée par la Confindustria d’Udine, rapporte la MAP. Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Rome Youssef Balla a souligné que l’économie marocaine est caractérisée par une grande ouverture vers l’extérieur, notant que le pays a procédé à de grandes réformes pour améliorer le climat des affaires, soutenir les entreprises et promouvoir l’investissement.



Dans ce sens, le Maroc a mis en place un cadre juridique qui offre des avantages multiples d’ordre financier, fiscal et douanier pour attirer les capitaux étrangers, a relevé le diplomate, rappelant que le Royaume a conclu plusieurs accords de libre-échange avec de nombreux partenaires internationaux, notamment l’Union européenne, les Etats-Unies et la Turquie, renforçant ainsi ses relations commerciales à travers le monde.



Le pays s’est également engagé dans un vaste chantier de réformes global et inclusif, à savoir le nouveau modèle de développement, plaçant le capital humain au centre de ses préoccupations, a indiqué M.Balla, mettant en avant les efforts menés par le Royaume aux niveaux des différents secteurs économiques, en l'occurrence les infrastructures, l'automobile, l'aéronautique et les télécommunications.



Dans le même sillage, la représentante de l'Agence marocaine de développement des investissements (AMDI) en Italie Yasmine Sbihi a passé en revue les opportunités d'investissement au Royaume dans des secteurs à fort potentiel de croissance, dont l'automobile et l'aéronautique.



Elle a saisi l'occasion pour faire un tour d'horizon sur les questions liées au financement des projets et aux facilités fiscales en vigueur dans le Royaume. Le climat des affaires favorable, la stabilité politique, une infrastructure moderne et la proximité géographique avec l'Europe sont les principaux atouts mis en exergue lors de cette rencontre, qui vise à examiner des possibilités de partenariats bilatéraux, notamment entre la région italienne Venezia-Friuli-Giulia et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



"Les deux régions font partie du bassin méditerranéen et peuvent ainsi servir mutuellement de missionnaire vers l’Europe et vers l’Afrique", a souligné, dans un message vidéo, le président de la région de Tanger-TétouanAl Hoceima Omar Moro, notant que les deux parties sont actives dans des secteurs clés de l’économie, notamment l’agriculture et l’industrie.



Mettant en avant le fort potentiel de la région, M. Moro a exprimé "sa forte volonté d’échange et de partage dans le cadre de la coopération internationale décentralisée" avec les régions italiennes notamment.