Les stocks mondiaux de céréales devraient enregistrer leur première hausse depuis 2017-2018

13/07/2021

Une progression de 2,4% par rapport au niveau relativement restreint de l’année dernière

Les stocks mondiaux de céréales devraient s’accroître pour la première fois depuis 2017 2018, a annoncé l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Après une importante révision à la hausse,«les stocks mondiaux de céréales à la clôture des campagnes de 2021-2022 enregistrent leur première hausse par rapport à leurs niveaux d’ouverture depuis 2017-2018», a indiqué la FAO dans son dernier Bulletin sur l’offre et la demande de céréales paru le 8 juillet. Ainsi, et selon les prévisions de l’agence onusienne, ils devraient atteindre 836 millions de tonnes, ce qui correspond à une progression de 2,4% par rapport au niveau relativement restreint de l’année dernière. Dans son rapport, l’organisme international précise que « la plus grande partie de la révision à la hausse apportée aux stocks mondiaux de céréales ce mois-ci est à mettre au compte de l’accroissement des stocks de maïs prévu en Chine ». Selon la même source, les prévisions de la FAO concernant la production mondiale de céréales en 2021 laissent apparaître une hausse de 1,7%, soit 47,8 millions de tonnes, par rapport au niveau de 2020. Pour l’agence onusienne, cette évolution constituerait un nouveau niveau record de la production. L’agence a toutefois précisé que « les prévisions de la FAO concernant la production mondiale de céréales en 2021 ont été légèrement revues à la baisse et s’établissent à présent à 2.817 millions de tonnes ». En ce qui concerne la production mondiale de céréales secondaires, la FAO indique avoir revu à la baisse ses prévisions à 1.513 millions de tonnes, soit 3 millions de tonnes de moins que ce qui était prévu le mois dernier. Dans son rapport, l’institution souligne que «la plus grande partie de ce fléchissement attendu au niveau mondial s’explique par l’abaissement important des prévisions concernant la production de maïs au Brésil, où des périodes prolongées de temps sec ont tiré vers le bas les perspectives de rendement». Dans le dernier Bulletin sur l’offre et la demande de céréales, il est précisé que la production mondiale de blé en 2021 a été abaissée de 1 million de tonnes et s’établit maintenant à 784,7 millions de tonnes. Il n’empêche qu’«elle reste encore en hausse de 1,2%% en glissement annuel, car le temps sec au Proche-Orient a fait reculer les perspectives de rendement», a fait savoir l’agence relevant, en revanche que les prévisions concernant la production mondiale de riz en 2021 ont pour leur part été légèrement revues à la hausse depuis juin. En effet,selon les prévisions de la FAO, la récolte de riz devrait enregistrer un record de 519,5 millions de tonnes, soit une hausse de 1% par rapport à 2020. En ce qui concerne l’utilisation mondiale de céréales en 2021-2022, « les prévisions ont été réduites de 15 millions de tonnes par rapport au mois précédent et descendent à 2.810 millions de tonnes ». Il est important de souligner que ce volume demeure encore supérieur de 1,5% à celui de la campagne 2020-2021, comme l’a relevé la FAO dans son rapport précisant en outre que la révision à la baisse de ses prévisions « s’explique en grande partie par un recul plus important que prévu de l’utilisation du maïs dans l’alimentation animale en Chine ». Quant aux échanges mondiaux de céréales en 2021 2022, il ressort des dernières prévisions de la FAO qu’ils ont été légèrement relevées depuis juin et se situent à présent au niveau record de 472 millions de tonnes. Dans son analyse, l’agence onusienne lie sa démarche principalement aux « importants achats que devrait réaliser la Chine, qui pourraient porter les échanges mondiaux de maïs à des niveaux record ». Pour rappel, l’Indice FAO des prix des céréales a enregistré une baisse de 2,6% depuis mai, mais reste encore en hausse de 33,8% par rapport à son niveau de juin 2020. Ainsi que nous l’avions souligné dans une de nos éditions précédentes, il a affiché une valeur moyenne de 129,4 points en juin 2021, ce qui s’est traduit par un recul de 3,5 points par rapport à mai.