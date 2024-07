Les statistiques monétaires mensuelles de BAM en 5 points clés

01/07/2024

Voici en cinq points clés les statistiques monétaires mensuelles de Bank Al-Maghrib (BAM) pour mai 2024 :



1. La masse monétaire chiffrée à 1.779,6 milliards de dirhams, a progressé en glissement annuel de 4,3.



2. Cette stagnation est le résultat combiné du ralentissement de la croissance du crédit bancaire au secteur non financier et de la hausse des créances nettes sur l’Administration Centrale



3. Par secteur institutionnel, l’évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire reflète notamment une accélération de la croissance des actifs monétaires des ménages et un ralentissement des actifs monétaires des sociétés non financières privées



4. Le crédit bancaire au secteur non financier a enregistré une croissance de 2,1%.



5. La décélération de la progression des concours au secteur non financier reflète le ralentissement de la croissance des prêts alloués au secteur privé à 0,5.