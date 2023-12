Les start-up jouent un rôle central dans la prospérité économique

Des entrepreneurs issus de différents pays arabes ont mis en avant, mardi à Marrakech lors d'un panel tenu dans le cadre du Sommet arabe de l'entrepreneuriat, le rôle central de la réussite des start-up dans la prospérité et la croissance économique des pays.



Ce panel a été ainsi l'occasion pour ces entrepreneurs de présenter leurs expériences avec leurs projets qui ont évolué de la phase de la résilience à celle de la prospérité.



Dans ce sens, la fondatrice de Moroccan Beauty Secrets, Nabila Bouhlal, a jeté la lumière sur son expérience inspirante et le parcours de son entreprise, qui comprend désormais une équipe composée de 200 familles rurales assurant leurs revenus grâce au travail au sein de cette entreprise spécialisée dans la production et l'exportation des produits à base d'huiles naturelles.



Approchée par la MAP, Mme Bouhlal a fait savoir que l'idée de l'entreprise a commencé avec l'intention d'impliquer le monde rural et de s'imposer dans le volet social, d'autant plus que les femmes rurales sont l'un des maillons de la chaîne de production.



De son côté, le fondateur et le PDG de Snoonu au Qatar, Hamad Mubarak Al-Hajri, a relevé que les idées des start-up peuvent être simples au début, mais leur rôle se veut très important dans le développement des économies du pays.



Ces start-up contribuent, après leur succès, à la prospérité de l'économie et à la création d'offres d'emploi, a-t-il fait valoir. Après avoir passé en revue l'expérience de son entreprise depuis sa création jusqu'à l'atteinte du stade de croissance, puis celui de la prospérité, M. Al-Hajri s'est arrêté sur un ensemble de facteurs à prendre en considération, notamment le développement en continu.



Pour sa part, le PDG de la plateforme Craft Store au Soudan, Azzam Ibrahim, a souligné l'importance de la culture de l'entrepreneuriat, sa contribution à l'amélioration des revenus individuels et à la croissance économique durable, mettant en exergue l'expérience de la plateforme soudanaise dans la promotion des produits de manière innovante au niveau international.



Malgré les difficultés rencontrées au début, le projet a réussi, aujourd'hui, à créer 70 opportunités d'emploi, à commercialiser 8.000 produits et à tisser des partenariats au Soudan et à l'étranger, a-t-il indiqué, ajoutant que l'entreprise se concentre sur les objectifs de développement durable et a déjà été capable d'en réaliser 7, tout en travaillant en parallèle sur la promotion de la culture arabe et soudanaise à travers les produits artisanaux commercialisés.