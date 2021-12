Les stars de la Coupe arabe de la FIFA

02/12/2021

La Coupe arabe de la FIFA Qatar 2021 a débuté mardi avec des matches qui ont tenu leurs promesses. Au cours des prochaines semaines, les grandes figures du football arabe auront l'occasion de montrer leurs compétences sur la grande scène.

Ayant beaucoup fait pour aider leurs clubs à atteindre la gloire ces derniers mois, le moment est venu pour eux d'inspirer leurs équipes nationales à la grandeur au Qatar.

FIFA.com sélectionne des joueurs qui ont tous les atouts pour être des stars du tournoi.



Bagdad Bounedjah (Algérie)

Bounedjah est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du football arabe à l'heure actuelle et a été l'une des stars de l'équipe algérienne qui a remporté la Coupe d'Afrique des nations de la CAF 2019, marquant le but de la Victoire en finale contre le Sénégal.

Joueur intelligent avec un grand sens du positionnement, un flair pour le but et un don pour le dribble, il est une star pour son club et son pays.



Achraf Bencharki (Maroc)

Achraf s'est fait un nom avec le Wydad avant de quitter le Maroc pour signer pour le club saoudien d'Al Hilal. Après un bref passage en France, où il a joué pour le Racing Club de Lens, Achraf a rejoint les géants égyptiens du Zamalek SC.

Joueur doué dont les principaux atouts sont ses dribbles et ses finitions, Achraf est un vainqueur de match éprouvé, un rôle que le sélectionneur marocain Hussein Ammotua espère pouvoir jouer une fois de plus dans les semaines à venir.



Youssef Msakni (Tunisie)

Figure influente de la qualification de la Tunisie pour la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018, Msakni a raté la phase finale en raison d'une blessure.

Bien que de nouvelles blessures aient entravé sa progression depuis lors, il est maintenant de retour à son meilleur niveau et désireux de rattraper le temps perdu en Coupe arabe.

Doué techniquement, Msakni a la capacité gens, de fournir des passes décisives et de marquer des buts, des qualités qui pourraient bien mener la Tunisie au succès.



Mohamed Elshenawy (Egypte)

Lorsque le légendaire Essam El Hadary a décidé de raccrocher ses gants, l'Egypte n'a eu aucune difficulté à trouver son successeur, Elshenawy a une capacité innée à lire le jeu.

Gardien de premier choix de l'Egypte à Russie 2018, il a également joué au tournoi olympique de football de Tokyo 2020 et sera l'homme principal de la défense de Carlos Queiroz à Qatar 2021.

FIFA.com