Les stars de l’Aïta enflamment le public lors de la 3ème soirée du Festival de l’Aïta Marsaouia

04/08/2025

La programmation musicale du Festival de l’Aïta Marsaouia à Casablanca dans sa troisième soirée a attiré, vendredi, une foule des grands soirs, avec au menu des concerts donnés par la formation El Haouzi El Makhlalif, Mazagan et l’inégalable Hajib.



Devant un public nombreux qui a investi le site du concert aménagé à l’espace Toro au quartier El Hank, les artistes se sont relayés sur la scène, interprétant les meilleures chansons de leur répertoire et les titres préférés des spectateurs, accueillis par des applaudissements à tout rompre.



Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que le Conseil de la région Casablanca-Settat, ce festival s’inscrit dans le cadre des célébrations de la Fête du Trône.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a d’emblée souligné l’importance de ce festival dans la préservation de ce genre musical et sa transmission, notant qu’il représente une occasion de mettre en lumière la richesse culturelle et musicale de la région.

Et d’ajouter, à ce propos, que l’Aïta Marsaouia puise son répertoire dans le patrimoine culturel de la région de Casablanca-Settat.



Cette deuxième édition du festival de l’Aïta Marsaouia, organisée depuis le 18 juillet à Casablanca, Médiouna et El Jadida, se tient sous le thème "Fidélité à la mémoire et ouverture sur l’avenir".



Outre les concerts, ce festival qui a pris fin ce samedi, a également programmé des débats sur la promotion et la réhabilitation de cet art séculaire qu’est l’Aïta, des concours pour la révélation de nouveaux talents, des hommages ainsi que diverses autres animations.

Bouillon de culture

Festival



Le Festival international du film de Sharjah pour les enfants et les jeunes se tiendra, du 6 au 12 octobre prochain, à l'initiative de la Fondation FUNN, plateforme pionnière dans la découverte et le soutien aux jeunes talents cinématographiques de la région.

Pour la directrice générale de la Fondation FUNN et du Festival international du film de Sharjah pour les enfants et les jeunes, Sheikha Jawaher Bint Abdullah Al Qasimi, le festival s’est imposé comme une plateforme mondiale qui inspire les jeunes cinéastes et incarne l’engagement de Sharjah, la seconde agglomération la plus peuplée des Emirats arabes unis après Dubaï, en faveur du dialogue culturel et de l’innovation créative.



Et de souligner que le soutien de plusieurs partenaires stratégiques a permis d’offrir aux enfants et aux jeunes des opportunités significatives de raconter leurs histoires, d’explorer une diversité d’expériences humaines et d’interagir avec le monde qui les entoure.

Cette manifestation culturelle propose une sélection d’œuvres cinématographiques majeures réalisées par des créateurs arabes de différentes générations, tout en attirant un large éventail de cinéastes et de jeunes venus du monde entier.