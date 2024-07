Les sports urbains à l'emblématique Place de la Concorde à Paris

21/07/2024

La Concorde, place emblématique avec son célèbre obélisque datant du XIIIe siècle avant notre ère, prend un coup de jeune lors des Jeux olympiques de Paris avec les épreuves de sports urbains: BMX freestyle, breaking, skateboard et basketball 3×3.



La plus grande place de Paris, située entre les Champs-Elysées et le jardin des Tuileries, fut créée en l'honneur du roi Louis XV et renommée "Place de la Révolution" trois ans après le soulèvement populaire de 1789. Elle devint l'un des principaux lieux d'exécutions publiques: plus de 1.000 personnes y furent guillotinées, dont Louis XVI et la reine Marie-Antoinette en 1793, Robespierre et Danton l'année suivante.



Après la sombre période de la Terreur, le nom de la Concorde fut choisi pour marquer la réconciliation. Il sera adopté définitivement après la Révolution de 1830.



L'obélisque qui trône au centre de la place de la Concorde est un cadeau de l'Egypte en remerciement du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion en 1822.

Offert à la France avec son jumeau - qui restera finalement au temple de Louxor- l'obélisque gravé de hiéroglyphes fut érigé place de la Concorde le 25 octobre 1836 devant 200.000 personnes.



Ce n'est qu'en 1998 qu'un "pyramidion" en bronze doré a été installé au sommet du monolithe de granit rose de 23 mètres de hauteur (30 mètres avec son piédestal). Il a enfin retrouvé son esthétique d'origine en 2023 avec l'ajout d'une pointe en acier recouverte de feuilles d'or.



Construit au XVIIIe siècle, sous Louis XV, l'Hôtel de Crillon, ancien hôtel particulier à la façade néoclassique qui borde la place de la Concorde, a été transformé en hôtel de luxe en 1909.

Têtes couronnées, dignitaires étrangers et de nombreuses personnalités y ont séjourné. Le pacte de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, y fut signé en 1919.



Le Crillon a accueilli pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2012, le "bal des débutantes", rendez-vous mondain international au profit d'une œuvre caritative.



Plusieurs événements sportifs y ont été célébrés. L'équipe de France de football a brandi la Coupe du monde pour le public en 1998, ainsi que son trophée européen deux ans plus tard, d'un balcon du palace. Elle y est revenue saluer la foule après ses défaites en finale face à l'Italie en 2006 et à l'Argentine en 2022.