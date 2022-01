Les spectateurs de retour pour la parade de l'Epiphanie à Madrid

06/01/2022

Des milliers de spectateurs se sont de nouveau massés dans les rues de Madrid mercredi pour assister à la parade de l'Epiphanie célébrant l'arrivée des trois Rois Mages, le spectacle ayant été privé de public l'année dernière à cause de l'épidémie de Covid-19.

Cette année, la mairie de Madrid a tenté de limiter à 7.000 le nombre de spectateurs qui ont réussi à obtenir des billets gratuits en ligne, mais de nombreuses autres personnes se joignent à la foule le long du parcours de trois kilomètres en dépit d'averses. Contrairement à la tradition, aucune friandise n'a été lancée aux spectateurs pour éviter qu'ils n'entrent en contact étroit les uns avec les autres en essayant de les attraper.

Les familles accompagnées d'enfant se pressent habituellement sur le parcours de la parade pour admirer les chars décorés transportant les Rois Mages qui d'après la tradition ont apporté des offrandes à l'enfant Jésus. Le défilé cette année a permis aux spectateurs d'admirer un éléphant mécanique géant, des chameaux vivants et des acrobates, avant le feu d'artifice final.

En 2021, la cérémonie à Madrid, à laquelle aucun spectateur n'avait été admis, avait été retransmise à la télévision. Ailleurs en Espagne, les trois rois sont arrivés par bateau au port de Barcelone sur la Méditerranée, conformément à la tradition mais en l'absence du public, tandis qu'à Saint Sébastien (nord), une parade plus petite a été organisée sur un plus long parcours pour éviter les attroupements serrés.

Les cadeaux de Noël sont traditionnellement offerts en Espagne et dans de nombreux pays d'Amérique latine le 6 janvier, date à laquelle les catholiques fêtent l'Epiphanie, la visite des trois Rois Mages à l'enfant Jésus. L'Espagne a enregistré près de 7 millions de cas de Covid-19 et près de 90.000 décès.



Bouillon de culture

Décès de Maha Abou Aouf



L'actrice égyptienne Maha Abou Aouf est décédée jeudi, à l'âge de 65 ans, des suites d'une longue maladie.

Le Syndicat des professions dramatiques a indiqué que la défunte s'est éteinte dans un hôpital du Caire, des suites d'un cancer, notant qu'elle sera enterrée dans la mi-journée après les prières d'Ad-Dohr et du mort dans la mosquée Al-Rahman Al-Rahim dans le quartier de Nasr City au Caire.

Née en novembre 1956, Maha Abou Aouf fait partie d'une famille d'artistes. Elle est la fille du compositeur Ahmed Shafiq Abou Aouf, et la sœur de feu Ezzat Abou Aouf, qui a formé avec elle et ses sœurs Mona, Mervat et Manal le quatuor 4M à la fin des années 70.



Carnaval



Le carnaval de Nice (France), annulé l'année dernière à cause de la situation pandémique, aura bel et bien lieu en 2022, du 11 au 27 février, a annoncé mardi le maire de la ville, Christian Estrosi.

"Vu la situation sanitaire, nous n'aurons pas forcément une édition telle que nous l'avons connue", a néanmoins admis M. Estrosi.

Il a précisé qu'il ne prendrait "aucun risque majeur" pour cet événement qui rassemble entre 100.000 à 200.000 spectateurs par édition et génère plus de 30 millions d'euros de retombées économiques, plus de 1.800 emplois directs pour un budget de 6 millions d'euros.

"Nous devrons faire preuve d'adaptation et d'agilité en fonction de ce que seront les conditions", a ajouté le maire.

Pour assister à cette manifestation festive qui se tient depuis 1879 à grand renfort de chars et de caricatures géantes, les spectateurs devront "naturellement" présenter un pass sanitaire, a insisté M. Estrosi.