Les spécialistes de la médecine physique et de réadaptation en conclave à Marrakech

La MPR une spécialité peu connue et souvent assimilée à la kinésithérapie

06/11/2019 Mehdi Ouassat

La Société marocaine de médecine physique et de réadaptation (SOMAREF) organise, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 13ème Congrès méditerranéen de médecine physique et de réadaptation, du 7 au 10 novembre courant à Marrakech. Plus de 30 pays prendront part à cette édition organisée en partenariat avec le «Mediterranean Forum of Physical and Rehablitation Medicine» et dont le but est de contribuer à faire connaître et à faire évoluer la discipline afin qu’elle acquiert la place qu’elle mérite.

A cette occasion, des experts marocains échangeront avec leurs homologues du pourtour méditerranéen mais également de l’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d’ailleurs sur les innovations techniques, diagnostiques et thérapeutiques relatives à la médecine physique et de réadaptation en plus de l’approche multidisciplinaire des soins qui caractérisent cette spécialité, indique la SOMAREF dans un communiqué.

Toujours selon les organisateurs, le rôle des réseaux associatifs et de la médecine communautaire dans la prise en charge des personnes en situation de handicap et le plan de l’OMS 2014/2021 sur «la santé et le handicap» que le Maroc a adopté, seront également parmi les sujets d’échange. Au programme de cette manifestation figurent, aussi, des conférences, des colloques et des ateliers pratiques, en plus d’une session «Jeunes médecins MPR» qui favorisera la constitution d’un réseau entre les résidents et jeunes médecins MPR des différents pays participants.

Pour ceux qui ne le savent pas, la médecine physique et de réadaptation (MPR) est une spécialité qui fait appel à de nombreux professionnels pour offrir une prise en charge multidisciplinaire et optimale du handicap. Le médecin spécialiste en MPR est donc, en quelque sorte, le chef d’orchestre de la prise en charge du patient, en termes de réadaptation.

Il établit un diagnostic, conçoit et supervise les programmes de rééducation et de réadaptation et fait appel, selon les besoins, à de nombreux intervenants tels que les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, orthoprothésistes, domoticiens, ou moniteurs de sport. Mal connue, la MPR joue pourtant un rôle de premier plan en cas de handicap, puisqu’elle s'occupe de toutes les affections qui compromettent la mobilité et prend en charge une gamme très variée de maladies : hernie discale, lombalgies, canal lombaire étroit, scoliose, polyarthrite rhumatoïde, lupus, déficits provoqués par un accident ou faisant suite à une chirurgie...

Il s’agit, en effet, d’une discipline indispensable pour l’amélioration de la qualité de vie des patients souffrant de séquelles fonctionnelles après un accident ou suite à une maladie. Elle contribue également à la diminution et à la réduction des conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et des incapacités propres à chaque patient.

Au Maroc, cette discipline a été officiellement reconnue en 1994, deux ans après la création de la SOMAREF. Actuellement, une centaine de spécialistes exercent sur le territoire national contre environ 500 en Algérie et 3.000 en France, ce qui est loin de couvrir les besoins.

Les centres de médecine physique, de rééducation et de réadaptation sont également très peu nombreux dans le Royaume puisque cette discipline souffre d’un manque de reconnaissance et reste souvent assimilée à la pratique de la kinésithérapie.