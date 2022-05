Les spécialistes de la médecine physique et de réadaptation débattent à Rabat des pathologies du genou

La MPR une spécialité peu connue et souvent assimilée à la kinésithérapie

30/05/2022

Dans le cadre de sa vision stratégique et pour accompagner le nouveau modèle de développement, la Société marocaine de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle a organisé, les 28 et 29 mai courant à Rabat, une manifestation scientifique sous le thème «Pathologies du genou : actualités en MPR».



Cette manifestation a connu la participation d’experts nationaux et internationaux spécialisés en médecine physique et de réadaptation. Des thèmes d’actualité sur les maladies dégénératives et neurologiques du genou ont été abordés dans des conférences thématiques, suivies de débats qui ont abouti à des recommandations pratiques adaptées au contexte marocain et notamment au chantier d’élargissement de la couverture médicale au Maroc. Un focus a également été fait sur les maladies et traumatismes du genou dus à la pratique du sport et leur prise en charge holistique.



Pour ceux qui ne le savent pas, la médecine physique et de réadaptation (MPR) est une spécialité qui fait appel à de nombreux professionnels pour offrir une prise en charge multidisciplinaire et optimale du handicap. Le médecin spécialiste en MPR est donc, en quelque sorte, le chef d’orchestre de la prise en charge du patient, en termes de réadaptation.



Il établit un diagnostic, conçoit et supervise les programmes de rééducation et de réadaptation et fait appel, selon les besoins, à de nombreux intervenants tels que les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, orthoprothésistes, domoticiens, ou moniteurs de sport.



Peu connue, la MPR joue pourtant un rôle de premier plan en cas de handicap, puisqu’elle s'occupe de toutes les affections qui compromettent la mobilité et prend en charge une gamme très variée de maladies : hernie discale, lombalgies, canal lombaire étroit, scoliose, polyarthrite rhumatoïde, lupus, déficits provoqués par un accident ou faisant suite à une chirurgie...



Il s’agit, en effet, d’une discipline indispensable pour l’amélioration de la qualité de vie des patients souffrant de séquelles fonctionnelles après un accident ou suite à une maladie. Elle contribue également à la diminution et à la réduction des conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et des incapacités propres à chaque patient.



Au Maroc, cette discipline a été officiellement reconnue en 1994, deux ans après la création de la SOMAREF. Actuellement, une centaine de spécialistes exercent sur le territoire national contre environ 500 en Algérie et 3.000 en France, ce qui est loin de couvrir les besoins.



Les centres de médecine physique, de rééducation et de réadaptation sont également très peu nombreux dans le Royaume puisque cette discipline souffre d’un manque de reconnaissance et reste souvent assimilée à la pratique de la kinésithérapie.



M.O

Drogue



Un garde-côte de la Marine Royale en patrouille maritime en Méditerranée a avorté, vendredi, une opération de trafic de stupéfiants, après une course poursuite d'une embarcation rapide au large de Tanger, apprend-on de source militaire.

L'opération a permis la saisie de 41 ballots de stupéfiants, d'un poids total d'environ une tonne et demie, acheminée vers le port de Tanger Ville et remise à la Gendarmerie Royale locale pour enquête et procédures d'usage, souligne-t-on de même source.



Scoutisme

Une cérémonie a été organisée samedi à Salé en célébration de la Journée nationale du scoutisme (26 mai), sous le thème "Partenaires dans l'Éducation", à l'initiative de la Fédération nationale du scoutisme marocain (FNSM).

L’événement a eu pour objectif de renouveler l'engagement de la FNSM au service de l'ancrage des valeurs de scoutisme chez les enfants, les jeunes et les adolescents dans le droit fil de la dynamique que connaît le Royaume dans les domaines éducatif et social, notamment en phase post-pandémique avec ses répercussions sur les activités et les programmes de scoutisme.