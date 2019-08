Les séminaires régionaux de l'investissement de la BMCE BOA font escale à Saïdia

Encourager les MRE à investir au Maroc et dans la région de l'Oriental en particulier

08/08/2019

La BMCE Bank of Africa a organisé, mardi à Saïdia, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 5ème édition des Séminaires régionaux de l'investissement en faveur des "Marocains citoyens du monde" (MCM) portant sur la thématique "Comment rendre le territoire plus attractif pour les MRE".

Cette rencontre a permis aux différents participants d’échanger sur tout ce qui touche à l’entreprise et d’apporter des précisions et des données détaillées sur les outils et facilités accordés à plusieurs niveaux aux Marocains résidant à l'étranger (MRE) pour les encourager à investir au Maroc en général, et dans la région de l'Oriental en particulier, et pour les accompagner dans la réalisation et la réussite de leurs projets.

A cet effet, ils ont mis en avant les multiples opportunités d'investissement et les énormes richesses et potentialités dont jouit cette région qui a connu un changement radical à la faveur de l’Initiative Royale pour le développement de l’Oriental, lancée en 2003 et qui a métamorphosé cette région via la réalisation de nombreux projets structurants dans les différentes provinces de l'Oriental.

Parmi ces projets d'envergure, ils ont cité la station balnéaire de Saïdia, la technopole d'Oujda, l'Agropole de Berkane, le parc industriel de Selouane, le port Nador West Med, en plus d’importantes infrastructures de transport (aérien, terrestre et ferroviaire).

Ces réalisations ont renforcé le développement économique de la région et son attractivité qui sera assurément confortée dans les prochaines années avec l’entrée en service du port Nador West Med à même d'attirer de grandes sociétés, ont-ils affirmé, alors que plusieurs MRE présents à ce séminaire ont fait part de leur volonté de contribuer au processus de développement de leur région à travers la création de projets d’investissement porteurs de richesses et générateurs d’emploi.

L’accent a été ainsi mis sur le nombre important de MRE originaires de la région de l’Oriental et sur la finalité de ces séminaires et leurs résultats, surtout les projets montés dans la région par des MRE, ainsi que sur les fonds dédiés au soutien et à l’encouragement des investissements des "Marocains citoyens du monde".

"BMCE MRE Invest", entre autres, est une formule de financement moyen ou long terme exclusivement dédiée aux promoteurs marocains résidant à l’étranger, seuls ou associés à des investisseurs marocains ou étrangers, porteurs de nouveaux projets d’investissement ou projets d’extension au Maroc, a-t-on fait savoir.

Adossé au fonds étatique "MDM Invest", ce crédit permet au MRE investisseur de bénéficier d’une subvention de l’État à hauteur de 10% du montant de la quote-part du MRE investisseur sous forme d’une contribution allant jusqu’à 5 millions de dirhams (MDH). D’autres solutions de financement sont également proposées en fonction du secteur à investir.

Pour Charaf Eddine Atmane, directeur régional adjoint de BMCE Bank of Africa, la rencontre de Saïdia se veut une occasion pour rencontrer et informer les MRE originaires de l’Oriental qui sont intéressés par l’investissement dans leur pays d’origine et leur présenter le climat et les opportunités d’investissement dans cette région.

Il s’agit aussi de permettre à ces "Marocains citoyens du monde" d’échanger avec des experts et des responsables de la BMCE BOA, du Centre régional d’investissement (CRI) et de la Caisse centrale de garantie (CCG) et d’autres parties prenantes concernant leurs projets d’investissement, les obstacles rencontrés et leurs attentes, en plus de la présentation de certaines expériences réussies de MRE investisseurs, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

De son côté, le directeur communication, média et digital du groupe BMCE Bank of Africa, Mounir Jazouli, a fait savoir que les séminaires régionaux de l'investissement sont une initiative lancée il y a cinq ans par la banque, qui avait entamé ce processus dans l’objectif d’offrir aux MRE désireux d’investir dans leur pays d’origine, des outils, un accompagnement, un financement, des conseils et le partage d’expériences vécues par des investisseurs qui ont déjà fait le pas ou qui sont bien avancés dans leurs projets au Maroc.

"Cette initiative s’inscrit dans notre politique globale d’accompagnement des investisseurs et des MRE qui constituent une priorité pour nous", a-t-il insisté, qualifiant de "positif" le bilan de cette initiative cinq ans après son démarrage, puisque, a-t-il expliqué, "aujourd’hui nous sommes à plus de 2.500 participants qui ont assisté à une trentaine de séminaires aussi bien au Maroc qu’à l’étranger".

Revenant sur le thème retenu pour cette rencontre, à savoir l’attractivité régionale, M. Jazouli a relevé qu’il s’agit d’un sujet d’actualité, mettant dans ce sens l’accent sur l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi Mohammed VI au chantier de la régionalisation et à la question du développement.

A noter que cette année, BMCE BOA a choisi d’animer et de diffuser en direct ces séminaires sur les ondes de MFM, dans le cadre de l’émission radio interactive "Al Moukawil".