Les sanctions de la Commission de discipline

07/03/2019

La Commission d'éthique de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réunie et a décidé ce qui suit :

- Suspension de Abderrazak El Manfalouti, président du club Tihad Sportif Casablanca (TAS) de toutes activités sportives pendant deux mois fermes assortie d'une amende de 20.000 dirhams suite à l'article publié sur le réseau social "Facebook" du TAS dans lequel M.El Manfalouti accuse les responsables de la FRMF d'attaquer le TAS et son président. M.El Manfalouti les accuse aussi d'interférences dans les décisions de la Commission d'éthique afin d'entraver le parcours du club dans l'ascension en division supérieure.

- Classer l'affaire de la Ligue du Grand Casablanca à l'encontre de certains adhérents pour absences de preuves suite à la réclamation déposée par le directeur général de la Ligue du Grand Casablanca selon laquelle certains adhérents auraient porter plainte auprès du tribunal administratif de Casablanca afin d'empêcher la tenue de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Ligue au lieu de soumettre le dossier aux services concernés au sein de la FRMF comme le stipulent les règlements en plus d'avoir placer deux banderoles devant le siège de la tenue de l'AGO comportant des propos portant atteinte au président de la Ligue et au bureau dirigeant.

- Rejeter la demande de révision de la décision de la Commission d'éthique visant à tenir pour responsable Mounir Ghanem et Adel Hazirane après leur implication présumée dans la prise de photos et leur publication afin de porter atteinte à la notoriété d'une instance du football national.