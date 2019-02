Les sanctions de la Commission de discipline et de fair-play

23/02/2019 Libé

La Commission centrale de discipline et de fair-play s'est reunie mercredi 20 février 2019 et a décide ce qui suit:

En Botola Maroc Telecom D1:

18ème journée:

- Amende de 50.000 dirhams à l'encontre du Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) après l'usage et le jet par son public de fumigènes vers l'aire de jeu du match face à la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) ce qui a causé la suspension du match (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 25.000 dirhams à l'encontre du Youssoufia club de Berchid (CAYB) après l'usage par son public de fumigènes (cas de récidive/1ère fois) lors du match face au Raja Club Athletic (RCA) (article 105 du code disciplinaire).

- Amende de 30.000 dirhams à l'encontre du Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA) après l'usage par son public de fumigènes (cas de récidive/2ème fois) lors du match face à l'AS FAR (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 5.000 dirhams à l'encontre du Rapid Club Oued Zem (RCOZ) après jet de projecticles vers l'aire de jeu lors du match face à l'Olympic club de Safi (OCS) (article 105 du code disciplinaire).

- Suspension du joueur du HUSA, Mehdi Oubilla pour quatre matchs dont deux avec sursis assortie d'une amende de 3.000 dirhams suite à son expulsion lors du match face à l'AS FAR pour propos injurieux à l'encontre de l'arbitre du match (art.86 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre de l'OCS après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face au RCOZ (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du HUSA après que ses joueurs aient écopé de trois avertissements et une expulsion lors du match face à l'AS FAR (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre de l'AS FAR après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au HUSA (art.89 du code disciplinaire).

En Botola Maroc Telecom D2:

19ème journée:

- Suspension du joueur du club Riadi Salmi, Haitem El Bahja pour trois matchs assortie d'une amende de 2.250 dirhams suite à son expulsion lors du match face à l'Olympic Dcheira (OD).

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre du club Riadi Salmi après que ses joueurs aient écopé de trois avertissements lors du match face à l'OD (art.89 du code disciplinaire).

20ème journée:

- Suspension du joueur du MAS, Mohamed Saoud pour trois matchs assortie d'une amende de 2.250 dirhams suite à son expulsion lors du match face au Wydad Athletic de Fès (WAF).

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre du MAS après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements et une expulsion lors du match face au WAF (art.89 du code disciplinaire).

- Suspension du joueur de l'OD, Mehdi Dibi, pour un match ferme suite à son expulsion lors du match face au Raja de Béni Mellal.

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre de la Jeunesse Kasbat Tadla (JSKT) après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au WAF (art.89 du code disciplinaire).

​Le MCO et la RSB sanctionnés

La Commission centrale de discipline et du fair-play de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a décidé de priver le Mouloudia d’Oujda, cinq rencontres de son public, tout en lui infligeant une amende de 85.000 DH, et ce suite aux actes de vandalisme déplorables ayant entaché le derby de l’Oriental qui l'a opposé à la Renaissance de Berkane, au Stade d’Honneur.

Le MCO devra "urgemment" s’acquitter des frais des dommages causés au Stade d’Honneur, après évaluation et détermination de la direction du stade.

La RSB a écopé, quant à elle, d’une amende de 10.000 DH et devra disputer, deux rencontres, sans supporters.

A cette occasion, la FRMF dénonce et rejette ces actes irresponsables susceptibles de sanctions et qui portent atteinte à l'image du football national. La FRMF appelle l'ensemble des intervenants à la mobilisation pour lutter et éradiquer le fléau de la violence sous toutes ses formes.

Le MCO s’était imposé (1-0), lors de cette rencontre comptant pour la mise à jour de la 16è journée, grâce à une réalisation d’Abdellah Khafifi à la 54è minute du jeu.