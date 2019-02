Les sanctions de la Commission de discipline et de fair-play

16/02/2019

La Commission centrale de discipline et de fair-play de la FRMF s'est réunie mercredi et a décidé ce qui suit:

En Botola Maroc Telecom D1

16ème journée:

- Suspension du joueur du WAC, Brahim Nakkach pour un match suite à son expulsion lors du match face à l'OCS.

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du WAC après que ses joueurs ont écopé de quatre avertissements et une expulsion lors du match face à l'OCS (art.89 du Code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre de l'OCS après que ses joueurs ont écopé de cinq avertissements lors du match face au WAC (art.89 du Code disciplinaire).

17ème journée:

- Suspension de l'entraîneur du MCO, Abdelaziz Kerkach, pour huit matchs dont quatre avec sursis et 10.000 dirhams d'amende suite à son expulsion pour propos injurieux envers l'arbitre et non application de ses décisions, ce qui a retardé le coup d'envoi de la deuxième période du match (arts 86 et 97 du code disciplinaire).

- Suspension d’Abdelilah Najmi, accompagnateur du CAYB pour deux matchs et une amende de 2.000 dirhams.

- Amende de 75.000 dirhams à l'encontre de l'AS FAR après usage par son public de fumigènes (cas de récidive/12ème fois) lors du match face au CRA selon l'article 105 du Code disciplinaire.

- Amende de 35.000 dirhams à l'encontre de l’OCK, cas de récidive (3ème fois) lors du match face au DHJ selon l'article 105 du Code disciplinaire.

- Suspension du joueur du RBM, Aziz Nakhli pour deux matchs fermes après son expulsion lors du match face au MAS.

- Suspension du joueur de la JSM, Redouane Rihani pour deux matchs fermes suite à son expulsion lors du match face au KAC.

- Suspension de Abdelhakim Belkaid, joueur de la JSM, pour un match suite à son expulsion lors du match face au KAC.

- Amende de 15.000 dirhams à l'encontre de la JSKT après l'usage par son public de fumigènes lors du match face au WAF.

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre du KAC après que ses joueurs ont écopé de six avertissements lors du match face a la JSM (art.89 du Code disciplinaire).