Les sanctions de la Commission centrale de discipline

29/12/2018

La Commission centrale de discipline de la Fédération Royale marocaine de football s'est reunie mardi 25 décembre 2018 et a prononcé les décisions suivantes:



En Botola Maroc Telecom D1

12ème journée:

-Suspension de M.Mohamed Kaisser, actuel entraîneur adjoint de l'Olympic Club de Safi (OCS) pour deux matchs fermes assortie d'une amende de 5.000 dhs après son entrée dans l'aire de jeu et sa protestation contre les décisions de l'arbitre du match face à la Renaissance sportive de Berkane (RSB) selon l'article 86 du code disciplinaire.

- Amende de 40.000 dhs à l'encontre de l'OCS après usage par son public de fumigènes lors du match face à la RSB (cas de récidive/art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre de l'OCS après que ses joueurs aient cumulé cinq avertissements lors du match face à la RSB (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du Kawkab Athletic Club de Marrakech (KACM) après que ses joueurs aient cumulé quatre avertissements lors du match face à l'Ittihad Riadi de Tanger (art.89 du code disciplinaire).

- Suspension de Omar Tahloucht, joueur du Rapid club Oued Zem (RCOZ) pour trois matchs dont un avec sursis assortie d'une amende de 3.000 dhs après "coups réciproques" envers un joueur du Raja Club Athletic (RCA) (art.85 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du RCA après que ses joueurs aient cumulé cinq cartons jaunes lors du match face au RCOZ (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du RCOZ après que ses joueurs aient cumulé six avertissements lors du match face au RCA (art.89 du code disciplinaire).

13ème journée:

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du KACM après que ses joueurs aient cumulé cinq avertissements lors du match face au Youssoufia Club de Berchid (CAYB) (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du Chabab Rif Al Hoceima (RCA) après que ses joueurs aient cumulé quatre avertissements lors du match face au Difàa Hassani d'El Jadida (DHJ) (art.89 du code disciplinaire).



En Botola Maroc Telecom D2

(14ème journée):

- Suspension de Adnane Barhani, joueur du Chabab Atlas Khénifra (CAK) pour trois matchs dont un avec sursis assortie d'une amende de 2.250 dhs pour "coups réciproques" envers un joueur du club Raja de Béni Mellal (RBM) (art.85 du code disciplinaire).

- Suspension de Ouissam Al Baraka, joueur du RBM pour trois matchs dont un avec sursis assortie d'une amende de 2.250 dhs pour "coups réciproques" envers un joueur du CAK (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre du KAC de Kénitra après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à la Jeunesse Benguerir (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre de la Jeunesse Benguerir après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au KAC de Kénitra (art.89 du code disciplinaire).

- Suspension de Jaouad Bassir, joueur du club Had Essoualem pour cumul d'avertissements lors du match face à l'Association sportive de Salé (ASS) (art.53 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre du club Had Essoualem après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à l'ASS (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre du Widad sportif Témara (WST) après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au Racing Casablanca (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre de l'Ittihad Zemmouri de Khémisset (IZK) après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face à la Jeunesse Kasbat Tadla (JSKT) (art.89 du code disciplinaire).