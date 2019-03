Les sanctions de la Commission centrale de discipline et de fair-play

23/03/2019

La Commission centrale de discipline et de fair-play de la Fédération Royale marocaine de football s'est réunie et a décidé ce qui suit:



- En Botola Maroc Telecom D1

21ème journée:

-Suspension de Abdelkebir El Ouady, joueur de l'Ittihad Riadi de Tanger (IRT) pour deux matchs fermes pour insultes à l'encontre d'un joueur du Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA) selon l'article 85 du code disciplinaire.

- Supension de Mohamed Arjoune, joueur de l'IRT pour un match suite à son expulsion lors du match face au HUSA (art 2-53 du code disciplinaire).

- Suspension de Mehdi Oubilla, joueur du HUSA, pour deux matchs fermes, pour insultes à l'encontre d'un joueur de l'IRT (art.85 du code disciplinaire).

- Amende de 30.000 dirhams à l'encontre de l'IRT après l'usage par son public de fumigènes (cas de récidive) lors du match face au HUSA (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du HUSA après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements et une expulsion lors du match face à l'IRT (art.89 du code disciplinaire).

22ème journée:

- Suspension de Noussair Mimouni, joueur du Moghreb Athletic Tétouan (MAT) pour trois matchs fermes assortie d'une amende de 3.000 dirhams suite à son expulsion après avoir agressé (coups au niveau de la tête) un joueur du Fath Union Sport (FUS) selon l'article 85 du code disciplinaire.

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du Mouloudia Club d'Oujda (MCO) après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au Rapid Club Oued Zem (RCOZ) selon l'article 89 du code disciplinaire.



En Botola Maroc Telecom D2

(24ème journée):

- Suspension de l'entraineur du Club Riadi Salmi pour un match assortie d'une amende de 3.000 dirhams suite à son expulsion lors du match face au Raja de Béni Mellal (RBM) selon l'article 86 du code disciplinaire.

- Amende de 3.750 dirhams à l'encontre du RBM après le jet par son public de projecticles lors du match face au Club Riadi Salmi (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre du Club Riadi Salmi après que ses joueues aient écopé de trois avertissements et une expulsion lors du match face au RBM (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre de la Jeunesse Benguerir après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements et une expulsion lors du match face au Widad de Fès (WAF) selon l'article 89 du code disciplinaire.

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre de l'Association sportive de Salé (ASS) après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au Moghreb de Fès (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre du Racing Casablanca après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à l'Union Sportive Sidi Kacem (USK) selon l'article 89 du code disciplinaire.