Les revenus mondiaux de la musique enregistrée battent un nouveau record

21/03/2025

Le marché mondial de la musique enregistrée a connu une dixième année consécutive de croissance en 2024, portée par les abonnements aux plateformes de streaming et le succès de stars comme Taylor Swift, a annoncé mercredi la fédération du secteur (IFPI).



Son chiffre d'affaires a atteint le record de 29,6 milliards de dollars (27,2 milliards d'euros) l'an dernier, en progression de 4,8%, a indiqué la Fédération internationale de l'industrie phonographique, qui a par ailleurs exprimé des craintes liées à l'essor de l'IA.

Le streaming musical - ou la diffusion de contenus en ligne sur des plateformes comme Spotify ou Apple Music -, reste le moteur de cette performance.



Grâce à un nombre accru d'abonnements payants, il représente plus des deux tiers (69%) des revenus mondiaux du secteur, soit 20,4 milliards de dollars (18,7 milliards d'euros), selon le rapport annuel de l'IFPI.



Cette fédération, qui représente les maisons de disques mondiales, a également annoncé que Taylor Swift était une nouvelle fois en tête de son classement des artistes les plus écoutés en 2024.



Selon son rapport, les trois titres les plus populaires l'an dernier sont "Beautiful Things" de l'Américain Benson Boone, avec 2,11 milliards d'écoutes, suivi par "Espresso" de la popstar Sabrina Carpenter (1,79 milliard d'écoutes) et "Lose Control" de Teddy Swims (1,7 milliard d'écoutes).



Les ventes de supports physiques, notamment les CD, ont globalement diminué de 3,1% en 2024, après une hausse importante de 14,5% en 2023. Mais au sein de cette catégorie, les vinyles continuent eux de progresser pour la 18e année consécutive, avec des ventes en hausse de 4,6% l'an dernier.



Les principaux marchés de la musique enregistrée restent les Etats-Unis, le Japon et la Grande-Bretagne. Les régions qui ont enregistré la croissance la plus rapide en 2024 sont le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (+22,8%), l'Afrique subsaharienne (+22,6%) et l'Amérique latine (+22,5%).



Les représentants du secteur ont aussi pointé les risques liés à l'intelligence artificielle (IA) générative, qui "ingère" de la musique protégée par le droit d'auteur pour entraîner ses modèles sans autorisation, a déclaré la directrice de l'IFPI Victoria Oakley.



Si l'IA peut offrir de nouvelles opportunités à cette industrie, c'est aussi un "énorme défi à venir", a-t-elle souligné, qui fait peser une "menace bien réelle" sur le secteur.

Bouillon de culture

Conférence-débat



Une conférence-débat sous le thème "Ecrire pour l'enfance: Le tigre dans la nuit" se tiendra, les 3 et 4 avril à l'Institut Cervantès de Tanger, avec la participation de l'écrivaine espagnole Mónica Rodríguez.

Cette rencontre sera l'occasion d'explorer l'œuvre et la manière dont l'autrice Mónica Rodríguez conçoit la littérature pour enfants et jeunes. Elle sera suivie d'un débat avec les participants sur la lecture et l'écriture, en particulier celle destinée à ce public.



Née à Oviedo en 1969, Mónica Rodríguez est diplômée en sciences physiques et spécialisée en énergie nucléaire. Elle a publié plus de soixante-dix livres et reçu de nombreux prix, dont le prix Barco de Vapor en 2023, le prix Edebé en 2022, ou encore le prix de la Fondation Cuatrogatos à sept reprises, la dernière en 2024.

Cinq de ses livres ont été distingués par le White Ravens de la bibliothèque de Munich. Elle a remporté à deux reprises le prix des meilleurs livres du Banco del libro du Venezuela (2021 et 2023).



Projection



Le ciné-club virtuel "Rendez-vous avec le cinéma" de l'Institut Cervantès débute sa programmation pour l'année 2025 avec la projection du film "La paradoja de Antares" (Le paradoxe d'Antarès), de Luis Tinoco.

Le film, qui sera mis en ligne du 1er au 15 avril, raconte l'histoire d'Alexandra, une scientifique en service au radiotélescope, qui reçoit un signal qui pourrait répondre à l'une des questions les plus transcendantes de l'humanité. Elle ne dispose que de quelques heures pour le vérifier, mais un problème familial inattendu va la forcer à se lancer dans une lutte interne dramatique dans une course contre la montre pour percer l'un des plus grands mystères de l'univers.



Atelier



Le Centre culturel Iklyle de Tétouan organise ce dimanche un atelier de formation sous le thème "Les stratégies efficaces pour gérer votre carrière professionnelle".

Cette formation sera l'occasion pour les participants d'explorer les meilleures pratiques pour structurer, dynamiser et évoluer dans leurs carrières professionnelles.