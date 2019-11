Les révélations fracassantes de Jamie Lee Curtis

16/11/2019

La vie de Jamie Lee Curtis a connu des hauts vertigineux et des bas quasi insurmontables. Dans le dernier numéro du magazine américain Variety, elle revient sur ses addictions aux drogues et à l'alcool dont elle a bien failli ne pas sortir indemne.

Sa carrière est incroyable, elle a à peine 20 ans quand le réalisateur John Carpenter lui donne le rôle de Laurie dans Halloween. La comédienne perce instantanément sans l'aide de son père, le fameux acteur Tony Curtis. "Je savais que mon père avait un problème parce que j'avais un problème et que nous nous droguions ensemble", se rappelle-t-elle. Elle se souvient avoir pris de la cocaïne "une seule fois et c'était avec lui". Tony Curtis était accro à la cocaïne, l'héroïne et l'alcool. Il est emporté à 85 ans par une crise cardiaque. Le demi-frère de l'actrice Nicholas Curtis a, quant à lui, succombé à une overdose en 1994. La même année, elle remporte un Oscar pour le rôle d'Helen dans True Lies.

De ces années, elle n'a aucune honte. "Je parle de moi en disant que je suis une toxico pour démystifier le problème. Je dis que je suis une 'obsédée de la dope', parce que je suis obsédée par la dope." Elle trouve une satisfaction, "un pouvoir" à dire "voici qui je suis, ce que je fais et ce que je vais essayer de faire pour arrêter". Elle avoue que sa vie est "tellement mieux en étant sobre" parce qu'elle a "le contrôle" sur son addiction.

Elle est déjà très accro quand elle décide de se prendre en main. Un soir après le dîner, elle s'aperçoit qu'elle avale une poignée de Vicodin [un analgésique] comme elle prendrait des vitamines, avec une gorgée de vin. "J'ai appelé un ami qui était en rémission et j'étais terrifiée à l'idée d'être une célébrité et d'aller me faire soigner", dit-elle. "J'ai dit à mon ami 'tu connais quelqu'un de célèbre et qui peut venir avec moi ?' Et une femme m'a appelée. Je l'ai rencontrée, c'était quelqu'un que je n'avais jamais vu et elle est venue avec moi. Je suis sobre depuis ce jour-là".

Sobre depuis 9 mois, elle entame le tournage de Freaky Friday et propage la bonne parole. "J'ai mis une grande pancarte à la cantine qui disait 'réunion' de sobriété dans la caravane de Jamie tous les jours' et je laissais la porte ouverte sans savoir si quelqu'un allait venir, raconte Jamie Lee. On a fini par l'appeler la caravane mobile de sobriété".

Voilà vingt ans que Jamie Lee Curtis, vue ensuite dans la série New Girl, est sobre. Elle fréquente encore des réunions de toxicomanes, où elle apporte son aide. "Dans les réunions, si quelqu'un amène le sujet des opiacés, la salle entière se tourne vers moi parce que je suis genre 'Oh, par ici, parle-moi. Je suis la fille aux opiacés'", ironise-t-elle.